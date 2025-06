P+S prohráli v semifinále. Norové? Asi nejlepší tým všech dob, ví oslavenec Schweiner

Davide, zrovna dnes slavíte jednatřicáté narozeniny. Norové to nevěděli?

Schweiner: „Nevím, asi bych se zeptal jich, jestli nejsou informovaní. (usmívá se) Byl by to samozřejmě krásný dárek, ale daleko hezčí by bylo, kdybychom si to vybojovali. Myslím si, že dostatečný dárek už je, že tady můžu na své narozeniny hrát a navíc v semifinále před úplně vyprodaným stadionem. Fanzóna je podle mě taky plná. Co víc si přát? Mám tady rodinu, manželku, ještě mi tady chybí pejsek. Snad příští rok, pokud tady ještě budeme hrát, pejsky v areálu dovolí a bude tady sedět i on.“ (usmívá se)

Co proti Norům bylo klíčové?

Perušič: „Těžko říct, ale myslím si, že v tiebreaku byl určitě klíčový výkon Anderse Mola. V prvním setu vypadá vedení 12:7 jako něco, co bychom na této úrovni neměli ztratit a určitě je to pravda. Měli jsme si to pohlídat a první set vyhrát, což ale samozřejmě automaticky neznamená, že bychom vyhráli i ve druhém setu. Na druhou stranu, začátek jsme zachytili opravdu velmi dobře, bylo tam několik vynikajících bloků od Davida a několik dobrých obran ode mě. Nebylo to tak, že by Norové hráli špatně a začátek nám darovali. Bylo to tím, že my jsme hráli skoro to nejlepší, co umíme. V další polovině setu jsme je už ale neubránili.“

Následně jste srovnali, ale v tiebreaku jste prohráli 9:15. Byl Anders Mol jejich rozhodujícím článkem?

Perušič: „Byl. I když třeba zrovna neblokoval, tak výborně podával, vykrýval svého parťáka a zachránil několik důležitých výměn. Je to prostě asi nejlepší hráč, který tento sport kdy hrál. A potvrdil to.“

Dokázali jste je přinutit, aby vytáhli to nejlepší, co umí?

Schweiner: „Jo, určitě. Pro nás je obrovská čest, že se s takovým týmem můžeme měřit. Naše bilance s nimi vůbec není příznivá. Párkrát jsme je porazili, když to zrovna hvězdy daly dohromady. Museli bychom zahrát úplně skvělý volejbal, abychom je porazili.“

Třikrát jste v Ostravě byli druzí, dvakrát čtvrtí. Je pro vás velká motivace poslední zápas turnaje vyhrát a získat bronz?

Schweiner: „Určitě chceme Ostravu alespoň jednou ukončit vítězstvím, uděláme pro to všechno. To ale neznamená, že jsme v předchozích letech pro to všechno neudělali, jenže prostě to tehdy nestačilo. Špička je neuvěřitelně vyrovnaná, takže uvidíme, co další zápas přinese.“