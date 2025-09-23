Česko - Tunisko 3:0. Postup do čtvrtfinále MS! Historický úspěch pro český volejbal
Čeští volejbalisté jsou poprvé v samostatné historii ve čtvrtfinále mistrovství světa. Tunisko v osmifinále porazili 3:0 po setech 25:19, 25:18 a 25:23. Určitě tak vylepší nejlepší umístění české mužské reprezentace od rozdělení federace, kterým bylo dosud 10. místo z roku 2010. O postup do boje o medaile se Češi ve čtvrtek utkají se Srbskem, nebo Íránem.
Do základní sestavy se vrátil uzdravený smečař Lukáš Vašina, který kvůli bolesti zad záhy odstoupil z předchozího zápasu proti Číně. Po galapředstavení univerzála Patrika Indry z duelu s Čínou se tentokrát útočná síla českého týmu rozložila prakticky rovnoměrně mezi všechny hráče na kůlech. Indra zaznamenal 14 bodů, smečaři Vašina a Jan Galabov po třinácti.
Po dvou hladce získaných setech měli svěřenci Jiřího Nováka velké problémy ve třetí sadě, kdy prohrávali 14:19. Pak ale při Galabovově servisu otočili na 20:19 a koncovku zvládli. Druhý mečbol proměnil útokem Indra.