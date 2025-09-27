Kouč volejbalistů před zápasem o bronz: Nic nekončí, jedeme dál! Bulharští bratři? Megastars
Sen o senzačním boji o zlato se rozplynul. Čeští volejbalisté v semifinále mistrovství světa podlehli Bulharům 1:3 na sety, přestože s favoritem drželi krok. Koncovky prohraných setů ale rozsekli hvězdní bratři Nikolové, kteří bulharský tým dotáhli k první medaili po devatenácti letech. „Bylo to těžké. Jsou to megastars, jsou to hvězdy. Zaslouženě nás porazili nejen oni dva, ale i celý bulharský tým,“ komentoval český kapitán Adam Zajíček.
Parta trenéra Jiřího Nováka zažívá na filipínském světovém šampionátu báječné momenty. Překvapila už ve skupině, v níž za sebou nechala Brazilce s Čínou. Parádní jízda pokračovala v následném play off, kdy česká reprezentace z turnaje vyprovodila Tunisany a Íránce.
V semifinále se národní tým postavil Bulharům. Týmu, jehož věkový průměr činí jen 23 let. Snižují ho i bratři Nikolové, hvězdy obřích rozměrů. Mladšímu Simeonovi je teprve osmnáct, starší Aleksandar má jednadvacet.
„V první řadě jsme narazili na kvalitu. Několikrát jsme v zápase byli, ale naše náskoky prostě hned odešly buď esem, nebo špatným rozhodnutím. Od všeho nám chybělo malinko, aby byl výsledek lepší,“ litoval trenér Novák v rozhovoru pro Českou televizi.
„Na druhou stranu musím kluky pochválit, zase se rvali. Holt když je kvalita naproti větší, musí se to akceptovat. Bude důležité si přenést týmový výkon a soudržnost do dalších bojů,“ doplnil kouč.
Úvodní sadu si podmanili Bulhaři, kteří od stavu 18:18 uhráli čtyři body v řadě. Druhý set byl naopak z českého pohledu o poznání lepší. Skvělý servis Patrika Indry soupeře zlomil, najednou se začínalo od nuly.
Nicméně poslední dva sety už patřily favoritovi, Bulharsko je zvládlo v poměrech 25:21 a 25:22. „Nemyslím si, že by to bylo špatně hrané, ale oni to ubránili a my jsme se s tím trochu prali. Zdálo se mi, že jsme to chtěli až moc vzít na sebe a trošku jsme zapomněli pracovat jako tým. Hledali jsme cestu, ale bohužel jsme ji nenašli,“ mrzelo Nováka.
„Myslím si, že jsme tam nechali všechno, co jsme v tomto zápase měli a mohli nabídnout,“ pokývl kapitán Adam Zajíček. „Prostě nás přehráli velkou individuální a týmovou sílou, byli na nás skvěle takticky připravení. Jsem pyšný, jak jsme se k tomu postavili. Jedeme dál. Zítra je další den, nic tady nekončí.“
V zápase o bronz se Češi utkají s poraženým z dvojice Polsko - Itálie. „Jsou to ty nejlepší týmy na světě, takže budeme muset jít do toho s klidnou a čistou hlavou. Nebudeme mít co ztratit. Ať Polsko, nebo Itálie, oni budou favorité. My můžeme jenom překvapit, jak jsme vlastně překvapili už teď,“ uvědomoval si Marek Šotola.
Odhodlání volejbalistů bude v nedělním utkání obrovské, vždyť česká respektive československá reprezentace čeká na medaili z mistrovství světa už 59 let. „Proč bychom měli mít hlavy dole? V Čechách je spousta lidí, kteří nás podporují. Víme, že už teď jsme pro ně vítězové,“ měl jasno Zajíček.
„Když se nám to povede, tak super, když se to nepovede, bohužel to bude mrzet, ale furt na sebe musíme být pyšní a držet hlavu nahoře, protože jsme sakra malá země, která dokázala neskutečný úspěch. Bude to v nás žít strašně dlouho,“ hlásil Zajíček.