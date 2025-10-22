Předplatné

Rozhodnuto! Reprezentaci v listopadu povede Köstl. Trunda: Důležité zachovat kontinuitu

Odvolat Haška? Velká chyba, říká Řepka. V cizině mají k legendám úctu, to u nás chybí • Zdroj: isport.cz
Dosavadní reprezentační asistent Jaroslav Köstl zřejmě dostane na starost listopadové zápasy národního týmu
Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a David Trunda během zápasu s Chorvatskem
Generálku Slavie si nenechali ujít ani zástupci reprezentace zleva Pavel Nedvěd, Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a Tomáš Hübschmann
Reprezentace
Českou fotbalovou reprezentaci po nedávném odvolání trenéra Ivana Haška dočasně převzal dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Pětatřicetiletý kouč povede národní mužstvo při listopadovém srazu, který bude poslední v letošním roce. Fotbalová asociace ČR o tom informovala na svém webu. „Listopadový reprezentační sraz se rychle blíží a bylo pro nás důležité zachovat kontinuitu,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.

Hašek skončil u národního týmu v minulém týdnu, výkonný výbor ho odvolal po nečekané porážce 1:2 na Faerských ostrovech ve světové kvalifikaci. Vedení FAČR uvedlo, že k reprezentaci hledá s výhledem do budoucna zahraničního trenéra. Než ho angažuje, povede mužstvo „překlenovací“ kouč. Dočasný trenér by mohl zůstat u národního týmu i pro březnové play off o šampionát, které má český výběr prakticky jisté.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko651020:116
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy740310:612
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar60062:200

