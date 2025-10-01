Pomýlenost „menšího“ aneb Proč se superúspěšný trenér volejbalistů pouští do krále sportů?
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Uděláte životní výsledek. Postrčíte tým, od nějž se něco takového nečeká, až mezi čtyři nejlepší na planetě. Ve volejbale, což je jeden z globálních sportů, promiňte tu jízlivost, ale například narozdíl od hokeje. Přesto si pak kopnete.
„Volejbal je náročný sport, co se týká nároků na pohyb a přemýšlení. Pokud se jako rodič rozhodnete pro fotbal, dítěti koupíte kopačky a jde se kopat do balónu, což umí každý. Čili nepotřebujeme ani tak rozšířit základnu jako spíš dostat k volejbalu lidi z jiného prostředí. Dnešní děti nám bere zejména fotbal a florbal, protože je přirozenější kopat do balónu a hrát s hokejkou. Basket, házená a volejbal to mají těžší.“
Tak pravil supertrenér Jiří Novák, který na Filipínách velel českému povstání do semifinále mistrovství světa. Ne, nemluvil v emocích, rozhovor byl s odstupem, přesto si neodpustil podivný rýpanec.
Proberme jej.
Začněme hokejkou, florbalovou či klasickou. Jasně, pan trenér, mluví o jednoduchosti, ale to je přece pomýlenost. Každou nepřirozenou věc (míč, puk, hokejka) je potřeba vstřebat. A ve volejbale je jen ten balon. Ve florbale míček plus hokejka. O hokeji nemluvě, ale připomeňme: brusle, puk, hokejka, nebo hůl, jak říká Robert Záruba. V prostředí však tohle slovo neslyšíte…
Pojďme dál. Novák mluví o tom, že fotbal umí každý. Jasně, proto má Česko pár elitních hráčů, ale ostatní všemožně paběrkují. Proto dostala Slavia naloženo od Interu Milán tak, že to bolelo i sparťany s jejich vzpomínkou na minulý ročník Ligy mistrů.
No, jenže ve fotbale je naprosto brutální konkurence. Žádný jiný sport se s ním nemůže celosvětově měřit - a to ani zdaleka. Hráčů jsou miliony, to věřte. Nabízejí se, agenti jim uhánějí angažmá, výběr je takříkajíc nepřeberný.
Ve volejbale je rovněž konkurence, ale oproti královi sportů totálně směšná.
Tak to je. Novák by si to měl uvědomit, nekopat do jiných. Fotbal to taky nedělá.