Psycholog o dětské duši: Nejhorší je říct – Jestli máš maminku rád(a), budeš se líp učit
Je to téma, které se line všemi probíranými okruhy. Dětská psychika. Jak neporanit ani při nejlepší víře duši těch, na nichž nám nejvíc záleží? Co jim nikdy neříkat? A proč před nimi nedělat, jak si krásně odpočineme, když se díváme na sociální sítě? O tom všem v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče mluví uznávaný sportovní psycholog Marcel Fáber. Sám někdejší sportovec, zároveň otec - trenér. Takže jeho slova mají váhu. „Děti někdy potřebují slyšet, že je milujeme takové, jaké jsou. Musejí cítit bezpodmínečnou lásku,“ říká vystudovaný psycholog sportu.
V podcastu o sportování dětí nabízí konkrétní rady a upozorňuje, na co by si rodiče měli hlavně dávat pozor. A co stojí za tím, že někdo sáhne k dopingu?
Někdejší skokan na lyžích se později vrhnul na sportovní šerm. V něm je aktivní dodnes. Jaké trenér vede i svou dceru, které je necelých deset let. Popisuje osobní zkušenosti, mluví o tom, co probírají v autě cestou z tréninků.
Zamýšlí se i nad tím, jak by rodiče měli komunikovat s dětmi. „Klíčová je bezpodmínečná láska. Děti čas od času potřebují slyšet: Mám tě rád, miluju tě takový, jaký nebo jaká jsi. Tečka,“ říká respektovaný psychokouč, jenž zároveň upozorňuje na to, co by z úst rodičů rozhodně nemělo zaznívat.
Podle něj to nejhorší, co může zaznít, jsou věty typu: „Jestli máš mámu rád, tak si budeš uklízet pokojíček. Jestli nechceš, aby táta byl nešťastný, tak se budeš líp učit. Děti si pak říkají: Aha, tak jestli si chci zasloužit lásku, musím pro to něco udělat. Tohle si nesou do života,“ upozorňuje Fáber, jenž se rovněž zamýšlí nad tím, proč někdo sáhne k dopingu.
Maminka je spokojená na telefonu
Dlouze mluví o tom, jak s dětmi komunikovat, jak jim vysvětlit, že správná cesta je chovat se v rámci fair play. A co dělat, když děti vidí, že ostatní podvádějí a prochází jim to? A proč někdo vůbec stáhne k dopingu?
Také tohle je téma, které v podcastu zazní. Stejně jako to, proč se rozhodl opustit skokanské můstky a začal se věnovat šermu.
Obsáhlou část tvoří i problematika sociálních sítí. Fáber upozorňuje, že pokud si maminka po celodenní dřině v práci sedne doma k telefonu, začne projíždět instagram a teprve v tu dobu se začíná, dítě si řekne: Aha, maminka je spokojená na telefonu.
„Tím právě vzniká ta závislost,“ říká psycholog, jenž má řadu klientů i ze sportovního prostředí. Veřejně ale o nich nemluví. To hlavně proto, aby u něj měli absolutní jistotu, že je to diskrétní spolupráce.
V tradičním podcastu ho zpovídali lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport a webu iSport. Najdete ho rovněž na youtube a na všech podcastových aplikacích.