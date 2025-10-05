Čeští volejbalisté znají skupinu pro ME. Jdou na mistry světa, čeká je derby se Slovenskem
Sotva skončilo bramborové MS pro mužský národní volejbalový tým, reprezentanti už vědí, na koho narazí v rámci evropského šampionátu v roce 2026. V italské Modeně se střetnou například s domácími mistry světa. Dojde také na pikantní derby se Slovenskem.
Itálie bude hlavním stanem ME mužů 2026. Společně s ní se turnaj bude konat také ve Finsku, Bulharsku a Rumunsku, kde se odehrají další základní skupiny. Češi však od počátku turnaje budou ve volejbalové zemi zaslíbené. Čeká je zajímavá skupina v Modeně, kde jsou sice jasní favorité Italové, ale pak už by měly být možnosti poměrně otevřené.
Od 9. do 26. září svěřenci Jiřího Nováka změří síly kromě Itálie a Slovenska také s výběry Řecka, Slovinska a Švédska. Rozhodl o tom víkendový los v Bari. Hlavně duel s italskými světovými šampiony letos z Filipín bude velkou prověrkou.
Článek pokračuje pod příspěvkem
„Myslím si, že ten los je pro nás tentokrát docela příjemný. Je důležité, že hrajeme v Itálii. Mezi těmi silnými soupeři si nevyberete a ze soupeřů z ostatních košů si myslím, že tentokrát je ten los fajn. Mohli jsme dostat i těžší soupeře, ale teď jsme si na mistrovství světa vyzkoušeli, že nejde o to, kdo a jak je v žebříčku, ale o to, kdo a jak se rve na hřišti,“ byl spokojen s losem trenér Novák.
„Naši kluci odehrají evropský šampionát v Itálii ve skupině, která má mistry světa a další hodně silný tým, jímž je Slovinsko. Ta skupina není jednoduchá, ale další soupeři jsou hratelní, takže věřím, že naši kluci postoupí,“ vzkázal bezprostředně po slavnostním losování předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.
Italské hvězdy otevřou šampionát ve speciálně vybudované aréně na neapolském Piazza del Plebiscito, ostatní utkání základní skupiny se odehrají v Modeně. Na osmifinále a čtvrtfinále se volejbalisté i fanoušci přesunou do Turína, evropský šampionát vyvrcholí v Miláně. Hostitelskými městy základních skupin B, C a D jsou bulharská Varna, finské Tampere a rumunská Kluž.
Češky na ME v Brně
Své soupeřky pro ME znají také české volejbalistky. Ženský šampionát se bude konat od 21. srpna do 6. září. Jedním ze spolupořadatelských měst je tentokrát Brno. V jihomoravské metropoli se Češky utkají s výběry Srbska, Ukrajiny, Bulharska, Rakouska a Řecka.
„Je to velká čest, že můžeme evropský šampionát v roce 2026 hostit v Brně. Moje dojmy ze složení skupiny po losu jsou smíšené. Některé týmy jsou velmi silné, ale to nejdůležitější je, jak se k zápasům před domácím publikem postavíme během tohoto vrcholu roku 2026 my. Chtěl bychproto pozvat všechny české volejbalové fanoušky, aby nás přišli podpořit a pomohli nám k co nejlepšímu výsledku pro český volejbal. Společně uděláme z volejbalu jeden z nejpopulárnějších sportů v Česku,“ reagoval trenér ženského výběru Giannis Athanasopoulos, pro kterého bude pikantní především zápas Češek se soupeřkami z jeho rodného Řecka.
V Brně se kromě základní skupiny B odehrají i osmifinálová a čtvrtfinálová klání. Turnaj se bude hrát také v Istanbulu, Baku a Göteborgu.