Krčmář před MS biatlonistů: Jsem střízlivý, do desítky by to byl úspěch | iSport.cz

Ta paralela s loňskem se může lehce nabízet. Ani tehdy nebyl ve Světovém poháru na bedně, jak ale přišel vrchol roku, zmáčkl se. „Navíc i vloni jsem si připadal, že odjíždím na Hry docela svěží, a letos mám stejný pocit. Vůbec mi nepřijde, že se sezona blíží ke konci a že bych už měl brát nějak z posledního,“ vypráví Michal Krčmář. Pár dní před startem mistrovství světa pozitivní zpráva.

Dá se říct, s jakými cíli na MS, rok po stříbru z ZOH, vyrážíte?

„Těžko takhle určit, na druhou stranu, ano, vloni jsem měl medaili, takže nemůžu říct, že bych teď byl spokojený třeba s dvacátým místem. Ale spokojený budu, když se povede zajet do desítky. Zase jsem po této sezoně střízlivý, takže nebudu házet umístěními na medailích, ale věřím, že by to do desítky, s ohledem na vývoj tohoto ročníku, nebylo vůbec špatné.“



Pomáhá vám k sebedůvěře třeba i loňská zkušenost z ZOH? Že ani vloni to nebylo úplně top, a přesto jste pak medaili senzačně udělal?

„Ano, může to být stejné, ale snažím se to od sebe odbourat. Přiznávám, že si na to člověk občas vzpomene a tak trochu se o to opírá, nicméně každá sezona je jiná a tělo se v průběhu také vyvíjí jinak. Určitě se tedy k tomu neupínám tak, že když to vloni vyšlo, letos to půjde taky, ale zároveň i někde v pozadí je, že by se to mohlo ještě o kus zlepšit. Samozřejmě tomu chci dopomoct hlavně já, ale věřím, že by to mohlo přijít. Načasování formy je vždy i otázka hlavy a vrcholový sportovec se soustředí na to, aby tu hlavu včas připravil. Tělo už za týden žádné zázraky neudělá.“



Řešili jste přesto s trenéry třeba letošní pomalejší běžecké časy?

„Ne, o tom jsme se nebavili. Neříkám, že ve mně ty otázky nejsou, a také mě to zajímá, ale teď jsme ještě v sezoně a je třeba se chystat na závody, co přichází. Už několikrát jsme si ověřili, že když člověk moc přemýšlí nad tím, co se děje, zapomíná na věci, jež by měl dělat přirozeně a normálně. Ty otázky tu jsou a určitě se chci s trenéry pobavit, jaký na to mají pohled, ale je nasnadě to řešit až po sezoně, protože teď by nás to zbytečně rozptylovalo.“

Mohou tedy pomoci i minulé roky a fakt, že se český tým dokázal vždy na vrcholy připravit?

„Za sebe neříkám, že sezona je úplně průserová, ale zase si nehraju, že jsem s tímhle maximálně spokojený. Ve svěťáku jsem sedmnáctý, není to extrémně vzadu, ale upřímně jsem čekal, že se k šestce občas podívám. O to, že se český tým dokáže na vrcholy připravit, se člověk může opírat v momentech, kdy výsledky třeba nejsou optimální, ale také jsem zaznamenal, že v roce 2016 byl náš tým v Oslu obrovsky silný, čekalo se, že budeme sbírat medaili za medailí, a nakonec jsme odjížděli s prázdnou.“



Čili?

„Aby to tedy vyšlo, musí mi ten den vše klapnout a zároveň… asi těžko zajedu první, druhý nebo třetí běžák, takže to musí být i tak, že to třeba někteří mí soupeři nezvládnou. Navíc v Östersundu není jednoduchá střelnice, závody bez větru nečekám, takže se na to musíme připravit.“

Nejlepší výsledky Michala Krčmáře v sezoně Umístění Místo závodu 10. místo ve sprintu SP v Pokljuce 10. místo v závodě s hromadným startem SP v Novém Městě na Moravě 12. místo ve stíhacím závodě SP v Anterselvě 13. místo ve sprintu SP v Anterselvě

Jaký vztah máte k Östersundu? Sedí vám to tam?

„Nesedí. Ale to samé bylo i před dvěma lety v Pchjongčchangu, kde mi to také před olympiádou nesedělo, a pak to bylo jiné. Myslím, že u Östersundu je to i tím, že já jsem vlastně začátek sezony nikdy, kromě letoška, nechytl, a to se vždycky začínalo tam. Tohle jsem tudíž vymazal z hlavy, teď tam jedu v březnu a v úplně jiném rozpoložení než na začátku prosince. Samozřejmě mé výsledky tam nejsou dobré, ale nemám v sobě, že by mě to nějak zrazovalo.“

Bydlet budete rovněž v osvědčeném hotelu? Bez kuchaře?

„Ano, jsme ve stejném hotelu jako vždy, ale nevím, jestli je osvědčený. Zkoušeli jsme ještě jedno ubytování asi tři roky zpátky, ale tam nešla ani otevřít okna na pokoji, takže jsme hned utekli. Budeme normálně v hotelu, kde bydlíme vždycky na Světovém poháru… a ano, tentokrát bez vlastního kuchaře.“



Takže švédské stoly ve Švédsku?

(směje se) „Ani nevím, proč se tomu tak říká. Ubytování je úplně bez problémů, ale ta švédská kuchyně je taková… já sním všechno, nemám s tím problém, jen spíš kolikrát před závodem přijdou masové koule, a ty nejsou před startem právě ideální. Jinak ale ubytko a lokace je perfektní, takže když budou před závody dělat těstoviny a lehká jídla, je mi jedno, kde budeme bydlet.“