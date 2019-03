Davidová před MS: Beru to jako svěťák. S těžkou střelnicí zatím kamarádí | iSport.cz

V jaké formě aktuálně jste?

„Cítím se v takové normální formě… to se nedá jen tak říct. Na tréninku se třeba můžete cítit dobře, ale pak v závodě je to na prd, nebo obráceně. Nechci to raději nějak prorokovat.“

Asistent hlavního trenéra Jiří Holubec ale říkal, že vám to tam padá? Je to pravda?

„No, já mám vždy takový jeden zkrat a jinak je to docela v pohodě.“

Jeden zkrat z dvaceti položek?

„Asi z deseti. Ale jde to. (usmívá se)

S obávanou střelnicí jste tedy zatím kamarádila?

„Ono tady teď ty dva dny vůbec nefoukalo a bylo to jednoduché. Uvidíme však, co s tím udělá počasí v dalších dnech.“

Norská příprava v městečku Os byla v tomto dostatečná? Prý tam byly divoké podmínky.

„To ano. Tam to bylo fakt brutální a vítr se tam nedal vůbec načíst. Foukalo, a ač nám připadalo, že foukalo stejně, foukalo třeba víc, to bylo těžké. Snad nám to tady pomůže.“

Už na vás tedy to první velké MS dýchlo?

„Ne, mně to přijde jako úplně normální závod. Jsou tu stejní lidé, není tu nikdo, kdo by jindy nebyl, ta organizace je také stejná… je to jako úplně normální svěťák.“

A co se týče smíšené štafety, která byla vždy oblíbenou českou disciplínou… co se vám třeba s ní vybaví?

„Já ani nevím, moc si z těch dřívějších úspěchů ani nepamatuju. Jasně, vím, že z ní Češi mají hodně medailí, ale teď nám dělá problém na to navázat. Vždycky to někdo pokazí. Třeba já.“ (směje se)

Pamatujete si třeba, kde jste byla, když Češi vyhráli MS v Kontiolahti 2015?

„Nepamatuju. Až takový fanoušek jsem asi zase nebyla“ (směje se)

A složení, ve kterých se ty úspěšné štafety jezdily?

„To bylo většinou stejné. Gabča, Verča, Ondra a občas Jarda a občas Boušek. Tam v Kontiolahti tam byl Boušek.“

S jakým místem byste tedy byla spokojená ve čtvrtečním závodě?

„Asi být do šestky. To se nám teď povedlo po dlouhé době v Americe, a to by bylo fajn.“