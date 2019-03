Moravec mezi posledními: Měl jsem black out. Tělo kolabovalo, nevím proč | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA BIATLONOVÝ INSIDER: Kdy může Davidová získat medaili na MS? A proč asi nebude českým Fourcadem? VŠECHNA VIDEA ZDE

„Motala se mi hlava, v očích jsem cítil obrovský tlak, absolutně nevím, co se stalo. V životě jsem nic takového nezažil, a když jsem na stojáku sundal flintu, měl jsem normálně problém ji držet před sebou. Hrozný!“

Problémy tedy byly v žaludku?

„Nevím, takový nějaký kolaps. Nejdřív jsem cítil, že se mi motá hlava, pak mě začalo bolet břicho… nevím, jestli to tělo nějak kolabovalo. Na to, že jsem to poslední kolo obešel, tak jsem se v cíli málem nemohl ani zvednout.“

Nemůže to být třeba z jídla?

„Že bych měl třeba pocit zvracení, to nemám. Měl jsem prostě nějaký black out. Nechápu to, v životě se mi nic takového nestalo a žádnou takovou zkušenost nemám. Žaludeční problémy mívám, ale ne při závodě. O to víc, když je všechno předtím v pohodě.“

Kdy to tedy začalo?

„Už když jsem vyjel do druhého kola, tak po půl kilometru, po kilometru, jsem cítil, jak jsem najednou totálně zesláblý. Když jsem přijížděl na stadion, sotva jsem ovládal pohyby a na té střelbě to bylo hrozné. To se ještě v životě nestalo.“

Co tudíž do dalších dní? Do středečního vytrvalostního závodu vám zbývají čtyři dny.

„Tak teď jsem ve stavu, kdy vůbec nevím, jestli bych byl schopný ho ujet. Když si představím jet dvacku, dvakrát tolik, a to, v jakém stavu jsem byl v posledním kole, je mi z toho do breku.“