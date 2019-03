Markéta Davidová a MATEMATIKA: Jak může získat glóbus? Pódium dá jistotu | iSport.cz

Na pondělním odpoledním tréninku si držela svou tradiční pohodu. Soustředila se, sem tam něco prohodila s Evou Puskarčíkovou, občas se i něčemu zasmála. „Vleže měla střelbu bez potíží, jen se stojkou se občas prala… to ale v tomhle větru kde kdo,“ přiznal poté asistent trenéra Jiří Holubec.

Na biatlonovém mistrovství světa nadešel český den D. Den, v němž Markéta Davidová může svou premiérovou kompletní sezonu v SP završit nejen medailí, ale i nečekaným malým křišťálovým glóbem. Vytrvalostní závod, úterý od 15.30. Tedy konkrétné, pro ní startující v 15:37:30. ONLINE naleznete ZDE.

„Neřekla bych, že je to pro mě speciální disciplína. Je to prostě závod jako každý jiný, jen víc střelecký,“ přiznala. „Možná mi v něm sedí, že tam není tak tlak na rychlost střelby, ale také tím, jak je trať dlouhá, nejedou se od začátku žádné bomby, můžu si to rozjet pomaleji a i to asi hraje roli, že nemusím být tak ve spěchu,“ podotkla.

Je to až paradox. Ona, stále tak neustálená střelkyně a co tento závod v sezoně (za každou chybu je jedna trestná minuta), to medaile. Na úvod skončila třetí coby třetí v Pokljuce. Před měsícem druhá v Canmore… a v disciplíně tudíž aktuálně vede o 16 bodů před Lisou Vittozziovou. Pokud dnes dojede na stupních vítězů, zajistí si glóbus, aniž by se musela ohlížet na výsledky ostatních.

Počítá proto někdo, co by stačilo a co ne? „Nevím, nemyslím si a ani já to nedělám. Přičemž zda to alespoň budu zjišťovat v cíli? Ježíš, to je ještě hrozně daleko. Takto dopředu vůbec nepřemýšlím,“ přiznala, snažíc se především o klid a rovnováhu před startem. Což ostatní kvitovali.

KDO SI MYSLÍ NA MALÝ KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS? Markéta Davidová vyhraje malý křišťálový glóbus KDYŽ skončí do 3. místa Lisa Vittozziová se může vrátitdo hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 4. a hůř.

Paulina Fialková se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 12. a hůř.

Monika Hojniszová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 19. a hůř.

Franziska Hildebrandová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 21. a hůř.

Julia Džimová a Tiril Eckhoffová se může vrátt do hry KDYŽ Markéta Davidová skončí 23. a hůř

Lisa Theresa Hauserová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 25 a hůř

Dorothea Wiererová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 28. a hůř.

Franziska Preussová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 29. a hůř.

Ingrid Landmark Tandrevoldová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 30. a hůř

Anastasia Kuzminová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 33. a hůř.

Marte Röiselandová Olsbuová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 34. a hůř.

Julia Schwaigerová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 35. a hůř.

Vanessa Hinzová se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 36. a hůř.

Baiba Bendiková se může vrátit do hry, KDYŽ Markéta Davidová skončí 40. a hůř. Pořadí se může prolínat a kombinovat s výsledky všech závodnic.

„Ani já to nemám spočítané. Neřešil jsem to, ani když o ty glóby jezdila Gábina a vždy říkal, že se body sečtou až na konci. Vzpomínám, jak si Němci před dvěma lety ve finále sprintů počítali, jak musí jet Gábina, hlídali si na trati jen ji, z jejich vysílaček nebylo slyšet nic jiného a ve finále Gabča ten glóbus získala a jim tyhle výpočty nepomohly. Je tedy třeba jít do toho s čistou hlavou, a buď ta velká odměna vyjde, nebo zbude výzva ho získat příště,“ vyprávěl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Na druhou stranu, Davidová roste v této sezoně každým závodem. Už si v Östersundu těžkou střelnici osahala, nabrala řadu zkušeností a zvládla i několik klíčových momentů pod tlakem. Je tak tou správnou povahou, která již tyhle momenty zvládá a je na ně správně nastavená?

„Vůbec to nedokážu říct. Někdo si to může počítat navenek, někdo si to počítá vevnitř a nechce to dát znát… málokdo by se dokázal oprostit od toho, že má za sebou podařené závody a je to blízko, ale myslím, že tady je na místě hodit to do ústraní. Samotný závod se může všelijak zamíchat a tím, jak je těchto disciplín méně, každý může udělat velký počet bodů a totálně to převrátit. Co se tedy nás v týmu týče, o malém glóbu se raději vůbec nebavíme,“ dodal opatrně Rybář.

Jasno by mělo být v úterý kolem páté odpoledne.

POŘADÍ V DISCIPLÍNĚ VYTRVALOSTNÍCH ZÁVODŮ 1. MARKÉTA DAVIDOVÁ 102 bodů

2. Lisa Vittozziová (It.) 86 bodů

3. Paulina Fialková (Sloven.) 71 bodů

4. Monika Hojniszová (Pol.) 64 bodů

5. Franziska Hildebrandová (Něm.) 62 bodů

6. Julie Džimová (Ukr.) 60 bodů

7. Tiril Eckhoffová (Nor.) 60 bodů Bodování v závodě SP

1. místo 60 bodů

2. místo 54 bodů

3. místo 48 bodů

4. místo – 43 bodů, 5. místo – 40 bodů, 6. místo – 38 bodů, 7. místo – 36 bodů, 8. místo – 34 bodů, 9. místo – 32 bodů, 10. místo – 31 bodů, 11. místo – 30 bodů, 12. místo – 29 bodů, 13. místo – 28 bodů, 14. místo – 27 bodů, 15. místo – 26 bodů, 16. místo – 25 bodů, 17. místo – 24 bodů, 18. místo – 23 bodů, 19. místo – 22 bodů, 20. místo – 21 bodů, 21. místo – 20 bodů, 22. místo – 19 bodů, 23. místo – 18 bodů, 24. místo – 17 bodů, 25. místo – 16 bodů, 26. místo – 15 bodů, 27. místo – 14 bodů, 28. místo – 13 bodů, 29. místo – 12 bodů, 30. místo – 11 bodů, 31. místo – 10 bodů, 32. místo – 9 bodů, 33. místo – 8 bodů, 34. místo – 7 bodů, 35. místo – 6 bodů, 36. místo – 5 bodů, 37. místo – 4 body, 38. místo – 3 body, 39. místo – 2 body, 40. místo – 1 bod.

Takhle to vypadá na MS v Östersundu. Pořadatelské město se topí ve sněhu 720p 360p REKLAMA

BIATLONOVÝ INSIDER: Kdy může Davidová získat medaili na MS? A proč asi nebude českým Fourcadem? 1080p 720p 360p REKLAMA

KDY SE VRÁTÍ OPROTI MARKÉTĚ DAVIDOVÉ DO HRY