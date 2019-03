Tady bojují biatlonisté. Östersund se topí ve sněhu a má i svou lochnesku | iSport.cz

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Přidělit jim tuhle akci, znamenalo rozmetat jednu tradici. Dlouhých 11 let platilo, co start biatlonové sezony, to Östersund. A když Östersund, tak prosinec. To čekání však stálo za to – vždyť místo Světového poháru nyní švédské město hostí rovnou mistrovství světa. A žije to nejen uvnitř stadionu, ale i ve městě. Podívejte se, jak to u jezera Storsjön vypadá.