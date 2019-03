Peiffer se stal mistrem světa ve vytrvalostním závodu. Krupčík nejlepší z Čechů | iSport.cz

Peiffer zvítězil s více než minutovým náskokem před překvapivě stříbrným Vladimirem Iljevem. Za Bulharem byl třetí o čtyři desetiny Nor Tarjei Bö.

Jednatřicetiletý Krupčík udělal na střelnici dvě chyby stejně jako Michal Krčmář, který skončil hned za ním 23., i pětatřicátý Michal Šlesingr. Stříbrný medailista z vytrvalostního závodu z minulého šampionátu Ondřej Moravec si připsal čtyři trestné minuty za čtyři chyby a byl klasifikován na 37. místě.

"Tomáš tady jezdí dobře a střílí stabilně. Vyjel si masák, ale chybí nám jeden výsledek kolem desítky," řekl šéftrenér Ondřej Rybář České televizi.

Krupčík minul jeden terč při první zastávce vleže a podruhé při třetí střelbě znovu vleže. "Je jich škoda, ale v tomhle počasí jsou dvě jedničky dobrý. Běžecky to byl nejhorší závod, na trati to hodně bolelo," řekl Krupčík.

Moravec závod odjel i po zdravotních problémech ve sprintu. "Fyzicky jsem na tom nebyl úplně extra, ale o hodně líp než předtím. Střelecká pohoda jde ruku v ruce s fyzickým výkonem, ale dalo se to odstřílet," nevymlouval se Moravec.

Peiffer v minulosti uspěl spíše na kratších tratích. Je mistrem světa ve sprintu z Chanty-Mansijsku z roku 2011 a z loňska olympijským vítězem z Pchjongčchangu. Tentokrát si skvěle poradil s poryvy větru na střelnici a poprvé na dvacítce nechyboval. "S vytrvalostním závodem jsem nikdy moc nekamarádil, ale o to mám větší radost," řekl Němec, který dohromady se štafetami získal už páté světové zlato.

Vedle Peiffera už dokázal trefit všech dvacet terčů jen Nor Vetle Sjaastad Christiansen, ale pomalejší běh ho odsunul na osmé místo.

Držitelem malého křišťálového glóbu za hodnocení disciplíny ve Světovém poháru se stal již jistý celkový král SP Nor Johannes Thingnes Bö. V závodu skončil se třemi trestnými minutami devátý.

Mistrovství světa v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km):

1. Peiffer (Něm.) 52:42,4 (0 trest. minut), 2. Iljev (Bulh.) -1:08,7 (1), 3. T. Bö (Nor.) -1:09,1 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -1:35,7 (1), 5. Hofer (It.) -1:53,2 (2), 6. Desthieux (Fr.) -1:54,0 (3), 7. Garaničev (Rus.) -1:56,5 (1), 8. Christiansen -1:59,2 (0), 9. J. T. Bö (oba Nor.) -2:00,8 (3), 10. Doll (Něm.) -2:03,5 (3), ...22. Krupčík -3:47,3 (2), 23. Krčmář -3:50,9 (2), 35. Šlesingr -5:12,9 (2), 37. Moravec (všichni ČR) -5:30,4 (4).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. J. T. Bö 128, 2. Christiansen 118, 3. Birkeland (Nor.) 97, 4. Peiffer 88, 5. Loginov (Rus.) 87, 6. Desthieux 87, ...20. Krupčík 48, 23. Krčmář 44, 57. Moravec 15, 66. Šlesingr 6.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 1082, 2. Loginov 753, 3. Desthieux 723, 4. Fillon Maillet 721, 5. M. Fourcade (oba Fr.) 634, 6. Peiffer 628, ...17. Krčmář 353, 28. Moravec 251, 44. Krupčík 123, 69. Šlesingr 28.

