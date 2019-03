Tlak se zdá být v pořádku. Ještě si dám před startem kafe, řekl Moravec | iSport.cz

Jak se po těch zdravotních potížích nyní cítíte?

„Není to úplně špatné. Těžko říct, co se bude dít v závodě, ale teď jsem jezdil podobně, jak bych měl i při závodě, a zdálo se, že vše funguje. A hlavně také byly na střelnici nejlepší podmínky, co jsme tady. To je pro psychiku dobře, na střelnici nebyl absolutně problém, což mě povzbudí. Těžko říct, co se bude dít ve středu, snad bude vše v pohodě, i když předpověď není ideální. Dvacka není ideální, a když bude sněžit, budeme tam tak hodinu. To se ale nedá nic dělat. Rozhodně nejsem ve stavu, kdy bych to balil, nebo si myslel, že to absolutně nemůžu zvládnout, což mě těší, že ač to vypadalo hodně blbě, a to jsem fakt nezažil a nevím, proč se to stalo, teď jsem ve stavu, kdy bych měl být schopen závodit.“

Větší zátěž jste zkoušel?

„Jo, už v pondělí. Den po sprintu jsem se byl jen tak projít na klasice a žádný problém nebyl. Ráno jsem si u doktora změřil tlak, byl trochu nižší, což korespondovalo s mými pocity, ale po snídani se srovnal do normálu, a ten den proběhl víceméně normálně. Nejprve jsem zkoušel kratší úseky, a teď už šest minut v intenzivním tempu a normál. Tlak mám pak normální, 120 na 80, jak podle pravítka. Po této stránce nyní nevidím absolutně žádný problém a po jednom dni se to srovnalo do normálu... nebyl jsem ani ve stavu, kdy bych měl jen ležet a nechodit na tréninky. Ani bych si tím nepomohl, člověk pak má zbytečně moc času na přemýšlení a to teď není potřeba.“

Radil vám týmový doktor co dělat, aby se to neopakovalo?

„Samozřejmě důležité je dodržovat pitný režim, to je na tlak nejdůležitější. Říkal nějaký kofein, takže asi kafe. To mi však nevadí, já jsem schopen ho vypít i dvacet minut před startem.“

Jedno kafe?

„Klidně bych jich zvládl víc, ale tady nemají úplně dobré. Bude to o těch tekutinách, a co se toho týče, nějak jsme si vyhodnotili, že to asi byla věc ojedinělá. Pro mě určitě, já se s tím nikdy nepotkal, ale dál jsme se v tom nebabrali, čím by to mohlo být nebo jak tomu předejít. Udělám to samé jako před každým závodem a mělo by to fungovat.“

Větší testy na tlak byste stejně asi mohl absolvovat až doma, že?

„Já je ale už absolvoval v říjnu, a tam bylo vše normální. EKG a tyto věci... neděláme to několikrát ročně. Zkontrolujeme to jednou, máme nějaká data roky zpět, ale já s tím nikdy neměl problém.“

A tím, že vám letos drží střelba a máte v ní 91% úspěšnost... je toto váš závod na MS?

„Když bude vše v pohodě, snad jo. Teď to byla fakt pohoda, ale uvidíme, co se bude ve středu dít. Ten stoják tu není lehký, viděli jsme to zatím ve všech závodech, ale ta nálepka MS před tím tam také je a já už mám na to také zkušenosti dost velké. Nesčetněkrát jsem střílel o hodně a vím, jak s tím pracovat. Záleží, jaký bude stav těla, hlavou budu nastavený v pohodě, ale musí to probíhat, abych to byl schopný zvládnout fyzicky. Hlavně na stojákách, ono když si tam lehnu, to už nějak zvládnu, tam je to jednodušší.“