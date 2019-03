Supersprint či masák na druhou. Biatlon zkouší novoty, hrozí chaos | iSport.cz

Nové biatlonové disciplíny vzbuzují rozpaky... • FOTO: Petr Slavík (Český biatlon) Chtějí jít zase kousek dopředu. Vstříc větší atraktivitě. Dramatičnosti. Ale aby nezahučeli na slepou kolej! „Můj názor je, že biatlon teď nepotřebuje nové disciplíny, jež by ho udělaly atraktivnějším,“ míní sportovní ředitel českého svazu Ondřej Rybář. Jenže se tak děje. Už čtvrteční debut smíšené štafety dvojic na MS (Češi dojeli devátí) byl důkazem. A zkouší se také tzv. supersprint nebo„masák“ pro šedesát lidí. Jaké jsou další testované možnosti?

Supersprint Pravidla: Skládá se ze dvou částí: kvalifikace a finále. Do kvalifikace se startuje intervalově, jede se v ní 2,4 kilometru a odstřílí se vleže a vestoje. Nejlepší třicítka jde do finále a zde se startuje hromadně. Střílí se čtyřikrát (ležka, ležka, stojka, stojka) a v případě minutého terče mají závodníci tři náhradní náboje. Pokud ani to nestačí, jsou vyloučeni. Distance: v kvalifikaci 2,4 km ženy, 3,6 km muži, ve finále 4 km ženy, 6 km muži Žádná odvážná teorie, tato disciplína už je reálně v provozu od března 2018 (v nižším IBU Cupu). Reakce? Smíšené. „Je to něco podobného jako sprinty, ale nemyslím si, že by něco takového biatlon potřeboval. Není to špatné, ale je to spíše exhibiční závod,“ přemítá sportovní ředitel Ondřej Rybář. A pokud by se měl posunout i do SP, otázka by zněla: za co ho vystřídat? Už takhle je v režimu sedm odlišných typů disciplín. „Nejsem proti, ale kdyby se šlo do změn, musí se uchopit opatrně. Závodní program je už takhle nabitý a je těžké to tam zakomponovat. Tohle je i trošku jiný biatlon, víc rychlostní. IBU se musí sama rozhodnout, jakou cestou chce jít,“ dumá Michal Krčmář. Foto ČTK

Závod s hromadným startem pro šedesát Pravidla: Na startu 60 závodníků. Po prvním kole závodníci s číslem 1–30 střílí vleže, 31–60 jedou do druhého kola. Ve druhém kole střílí 31–60, 1–30 jedou dál. Za každou chybu je trestné kolo. Závodníci se následně promíchají už v pravidlech stíhacího závodu a střílejí další položky vleže a dvě vestoje dle aktuálního příjezdu na střelnici. Distance: 15 km muži, 12 km ženy Testovací závod: 17. března 2019 Až bude v neděli končit MS, tenhle závod bude mít v Itálii v rámci IBU Cupu premiéru. A jestli se z novinek zdá něco největší bizarností, pak tohle. „Ty jo, nevím. Třicet lidí na masák je akorát. Měl by držet punc, že je pro nejlepší,“ míní Krčmář. To, že v takovém počtu lidí hrozí chaos, v němž se bude těžké orientovat, je jen jedna věc. „To, že projede 30 závodníků, kteří se na střelnici zastaví, a ti další se zastaví v dalším kole, je až neférové, protože ne všichni budou střílet po stejné zátěži,“ všímá si Rybář. Při třicetistavových střelnicích navíc hrozí, že se může v jednu chvíli sejít i více než 30 závodníků. A pak by se čekalo a ztrácelo. Má to budoucnost, či jde o slepou kolej? Foto Reuters

Zkrácený vytrvalostní závod Pravidla: Na startu počet přihlášených závodníků. Na rozdíl od klasického vytrvalostního závodu (20 km muži, 15 km ženy – za každou chybu jedna trestná minuta) jde o zkrácenou verzi (15 km muži, 12,5 ženy – za každou chybu trestných 45 vteřin). Distance: 15 km muži, 12,5 km ženy Testovací závod: Proběhl 17. ledna 2019 v Arberu. V rámci SP se uskutečnil i 7. února v Canmore. Klasický „individuál“ je už často vnímán jako dinosaurus z původních časů. Pro někoho dlouhý, neatraktivní... A tak si IBU řekla: Co ho zkrátit? A v případě nepřízně počasí či mála sněhu se už tak stalo. „Byl i teď v Canmore a to bylo dobře, ukázalo se to jako perfektní varianta,“ řekl Krčmář. Ale že by měl tu klasiku nahradit? Ani to se Rybářovi nelíbí. „Ve větších mrazech O. K., ale ne aby se z toho stala norma. Ta dvacítka není nic, co by kluci nezvládli, minuta je trest za špatnou ránu a dává to na střelnici větší prostor k taktice. Kdyby bylo na mně, hledal bych v tom variantu na léto nebo na místa, kde není možné kvůli přírodním podmínkám připravit delší tratě,“ uvedl Rybář.

Návrat závodu hlídek? Teď už jen čistě teoreticky, co by říkali na návrat závodu, kde jede čtveřice biatlonistů pohromadě, střílí pak jeden a další tři na něj čekají v kójích a pak společně krouží trestná kola? „No, radši ani ne. Myslím, že je to moc pomalý závod na to, jak se to posouvá k rychlosti. Už takhle je problém s vytrvalostním, že je prý nudný. Tohle by bylo ještě nudnější," směje se Krčmář. Však byl také závod družstev vyřazen v roce 1998. „Znovu si stojím za tím, že současné složení disciplín je dobré a nemusí se měnit. A když si vezmete, kolik jich už je teď, dalo by se spíš koketovat s tím, kterou z nich vyřadit, než jinou přidávat," tvrdí Rybář.

Co dál se singl mixem? Čtvrteční premiérou na MS se disciplína sice stala členem rodiny, avšak to neznamená, že by byla bez chyb. Naopak... I zde se volá po změnách za pochodu. „Je to hezký závod, ale chyba je, že se dobíjí. To je za mě špatně. Ať tam dají rovnou trestné kolo bez dobíjení a ten závod bude úplně jiný a atraktivní,“ navrhuje Krčmář. Navíc je to podobné jako super sprint. Disciplína parazitující už na jiné podobné, regulérní smíšené štafetě. „Mix má své místo a našel ho tím, že národy s méně sportovci dokázaly bojovat a našly dva silné muže a ženy. Singlovky ale trochu ztrácejí náboj, neboť je to dvojí test. Navíc ani zde není fér, že jste schopní na trati najet deset vteřin, ale dobití trvá deset vteřin a pak trestné kolo. Ty tresty nejsou adekvátní celkové vzdálenosti tratě,“ dodává Rybář.