Šest chyb Puskarčíkové? Měla změnit polohu, zlobil se kouč | iSport.cz

Co se tam při té střelbě stalo?

„Vypadá to na špatně zaujatou polohu. Zatím jsem na nic jiného nepřišel, ale pravděpodobně to bylo v tom, protože ty dvě poslední dobíjené rány byly už centrové, kdežto ty předcházející šly na dvě hodiny. Eva ani neměnila ani polohu, měla ji změnit a určitě by se to vyrovnalo. Nevím.“

Nemohla mít i něco se zbraní, kterou jste těsně před startem upravovali?

„Ne, to roli nehrálo. Měla tam jen povolený šroubek, který jsme utáhli, a ona si ještě dvakrát přestřelovala. Tohle na to nemohlo mít vliv.“

Jak se to nicméně stane tak zkušené závodnici jako je Puskarčíková?

„Nevím, může se stát, že může mít něco v dioptru a ten dioptr podkoukává... to je jedna varianta, za kterou člověk nemůže. Bylo mi ale divné, že extra nepřelehla a že to v rytmu dojela až do konce. To byla velká chyba. Když už totiž dvě netrefím, tak s tím musím něco dělat.“

Zkontrolovat to…

„Ano, když si člověk je jistý, že trefuje a přesto nespadne, tak si to má zkontrolovat už po první. Dobře, u těch štafet je to o rychlosti, takže tam může jedna nespadnout, dobrý, ale když nejde ani druhá, tak je něco špatně. Šlo to pak na dvě hodiny, první na pět, další na dvě.“

Mrzí to o to víc, že čelo bylo při chybách dalších štafet hratelné?

„Bylo to hratelné, bohužel, protože jsme měli vymalováno už po první položce. Zrovna se to dneska tak míchalo, Francouzky tam nejsou, Němky jsou též dál... byla to hrozná škoda, ale život jde dál.“

Jak byste pak hodnotil střelbu ostatních závodnic, co v neděli pojedou masák?

„Tak Markét (Davidová) neměla tu ležku vůbec jistou... Rány byly dole a nic moc. Stojka mimo jedné rány byla sice perfektní, ale s tou ležkou bojovala. Snad to zítra bude lepší. U Verči (Vítkové) pak už jen superlativy, byly to centrové rány jak vleže, tak vestoje a ještě rychle.“