Buď se udržím, nebo zahynu, smál se Krupčík po štafetě. Už vyhlíží masák | iSport.cz

Co tedy říkáte na to, že jste vytáhl štafetu o osm míst, jako ústřední článek sestavy?

„Já to nepočítal, ale těší mě, že jsem se tedy takhle posunul. Určitě bych si to netipnul. V prvním kole jsem měl díru před sebou, díru za sebou… a když člověk v tomhle sněžení jede sám, bere to hodně sil. Ale rozjel jsem to rozvážněji a těch sil do finiše mi zbylo hodně.“

Jak bylo těžké držet se v závěrečném kole Landertingera, který je vyhlášený bojovník?

„Tak já to věděl, že on ty poslední kola většinou jezdí excelentně. Říkal jsem si, že to s ním zkusím nejdéle, jak to půjde, a buď tam někde zahynu, nebo to udržím. A udržel jsem.“ (směje se)

Dokonce jste ho i předjel…

„Jo, měli jsme dnes super lyže.“

Poslední kolo jste měl dokonce třetí nejrychlejší, jen 4,7 vteřin za Tarjeim Böem.

„No to je paráda, o tom se mi ani nesnilo.“

Povzbudilo vás to i psychicky do nedělního závodu s hromadným startem?

„Psychicky ano. Vidím, že i když už se necítím ideálně, furt to na té trati jde dobře. Byl to těžký závod, ale nebyl zase tak dlouhý, takže mi to tolik sil nevzalo. V neděli by to mohlo být dobré.“

Norští kluci se tak mají dál na co těšit?

(směje se) „Uvidíme, budu se snažit je prohnat.“

Jak si tedy vysvětlujete, že vám mistrovství světa tak vyšlo?

„Co se mě týče, i když jsem byl rok dva zpátky na ME, tak tam mi taky vyhovovalo, když je závodů víc v řadě. Organismus se nastartuje a pak to jde víc. Takže ve chvíli kdy přišel první dobrý závod, věřil jsem, že budou dobré i ty ostatní.“