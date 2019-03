Italka Wiererová vyhrála na MS masák. Češky dojely ve druhé desítce | iSport.cz

Wiererová měla dosud jediný individuální cenný kov ze stíhačky na MS 2016, kde skončila druhá. Po třech bezchybných střelbách přijížděla na závěrečnou položku s půlminutovým náskokem. Pak sice dvakrát minula, ale soupeřky toho nedokázaly využít. Stříbro získala s pětisekundovým odstupem Ruska Jekatěrina Jurlovová-Perchtová. Na bronzovou příčku se výborným během dostala navzdory čtyřem trestným kolům Němka Denise Herrmannová.

Davidová se držela ve vedoucí skupině do druhé střelby, ale pak dvakrát chybovala a propadla se. Přidala ještě tři chyby vestoje a do závěrečného kola vyjížděla ze 17. pozice. Dokázala si polepšit o jednu příčku, když se za ni propadla reprezentační kolegyně Vítková. Ta nechala jeden nesestřelený terč na každé z položek.

Mistrovství světa ve Švédsku uzavře od 16:00 závod s hromadným startem mužů i s Tomášem Krupčíkem a Michalem Krčmářem.

Mistrovství světa v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km):

1. Wiererová (It.) 37:26,4 (2 trest. okruhy), 2. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -4,9 (2), 3. Herrmannová (Něm.) -15,4 (4), 4. Öbergová (Švéd.) -52,7 (3), 5. Eckhoffová (Nor.) -57,7 (4), 6. Dahlmeierová (Něm.) -1:03,4 (4), 7. Röiselandová (Nor.) -1:10,1 (4), 8. Vittozziová (It.) -1:11,2 (4), 9. Perssonová (Švéd.) -1:29,7 (3), 10. Reidová (USA) -1:32,1 (4), ...16. Davidová -1:55,5 (5), 17. Vítková (obě ČR) -2:05,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 25 závodů):

1. Wiererová 852, 2. Vittozziová 852, 3. Röiselandová 753, 4. Kuzminová (SR) 724, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 614, 6. Öbergová 609, ...19. Davidová 401, 33. Vítková 203, 44. Puskarčíková 138, 78. Charvátová 31, 89. Jislová (všechny ČR) 10.

16:00 muži (15 km).