MS v biatlonu 2020: Práce je vidět, ale nesmíme usnout, burcuje Rybář | iSport.cz

Lucie Charvátová (vpravo) si užila medailový ceremoniál po boku stříbrné Susan Dunkleeové a zlaté Marte Olsbuové Röiselandové • FOTO: Petr Slavík (Český biatlon) PŘÍMO Z ANTERSELVY | Je to místo dvou tváří. Přes noc oáza ticha, přes den fabrika na euforii. Vzduchem zazní zlatý smích Dorothey Wiererové, na trati zuří mužské hvězdné války a v tom všem mají místo i čeští biatlonisté, kteří zatím patří se dvěma bronzy k překvapením na MS v biatlonu 2020 v Anterselvě. „Jsme spokojení, ale bojujeme dál,“ zhodnotil úvod sportovní ředitel Ondřej Rybář. Co se zatím dělo? A co ještě čekat?

Úvod jako český nadplán. Ale… Když před necelým rokem odjížděli z MS v Östersundu s prázdnou, šéf svazu Jiří Hamza podotkl: „Jsme v bodě nula.“ Kde jsou teď? Přece jen o něco výš. „Myslím, že práce, kterou jsme udělali, je vidět. Stále je jí ale ještě dost před námi,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Však tohle ani není konečné shrnutí MS. Jen necelé první odjeté půlky. Čtyři závody, dva bronzy. „Jen blázen by nebyl spokojen,“ chválil Rybář úvodní úspěch smíšené štafety a páteční bronz Lucie Charvátové ze sprintu. Nečekané. A už ví, že MS skončí z českého pohledu lépe než vloni s nulou. Nicméně sobotní sprint mužů a včerejší stíhačky byly bez Čechů v top 20. „Až na ty dva výsledky nebyl zbytek našeho pole spokojený. Stále máme hodně rezerv. V mixu jsme ukázali sílu, jsme rádi, ale zároveň bych neusínal na vavřínech,“ podotkl Rybář. Další český šok na MS! Senzační Charvátová získala bronz ve sprintu

Charvátová? Chytla šanci Česko a úspěch ve sprintu? Čekalo se to spíše od Markéty Davidové. Jenže… „Lucka chytla svou šanci za pačesy. Závod se nějak vyvíjel, favoritky zpanikařily, řešily cvakání, ale ona se nebála a udělala nám radost,“ uznal Rybář. Mohlo jít o její přelom? Spíš logický vývoj po tréninku Egila Gjellanda. „Už byla letos jedenáctá a šestá, takže to zase není zázrak z nebe. Když bude dělat to, co má, má velkou šanci jezdit stabilně do top 15,“ míní Rybář. Co by teď radil dál? „Neuspokojit se tím ani nebýt v depresi po neúspěchu,“ řekl. Tím narážel i na včerejší propad ve stíhačce. Senzační bronz na MS? Charvátovou oslavovali i se světlicí.

Muži až třetí liga? Po jízdě ve smíšené štafetě přišlo lehké vystřízlivění. Čeští muži a jejich útok na absolutní špici? Zatím je dost daleko. „Nebylo na to,“ prohlásil Ondřej Moravec po sprintu. „Oproti těm vepředu tu jedeme druhou nebo třetí ligu,“ nechápal Michal Krčmář. Co na to Rybář? „Bimbo byl plný emocí, ale je fakt, že sprint nebyl vydařený. A od toho se pak odvíjí stíhačky,“ tvrdí. Další šance dle něj přijdou. Jeden fakt je ale zřejmý – cesta vpřed přes silný běžecký blok vede jen přes bezchybnou střelbu. Právě ta udržela mužskou sekci na bronzu v mix štafetě. Dějiště MS v biatlonu očima redaktora Sportu: Podívejte se do Anterselvy!

MS všech a (zatím) bez dominátora Žádná bitva dvou zemí. Nikoliv jen střet Fourcade vs. Bö. Po pěti závodech má medaili hned sedm zemí. Kromě Čechů je senzací i stříbro Američanky Susan Dunkleeové, které připravuje lyže Petr Garabík, či zlato Emiliena Jacquelina, včerejšího přemožitele Johannese Böa! „Francouzi jezdí úžasně, mají tam pět kluků, kteří jsou schopní vyhrát SP. Řekl bych, že jsou na tom ještě lépe než Norové. Ti mají Johannese, který jim zachraňuje nejvyšší příčky, ale ve Francii je každý schopný být v čele,“ připomněl Rybář. A pak na MS vyskakuje ještě jeden muž. Johannes Bö kvůli jedné chybě skončil bez medaile • Foto Reuters

Loginov, kontroverzní hvězda Alexander Loginov – to jméno stále budí emoce. A když vyhrál sobotní sprint, Nor Tarjei Bö se do něj s dalšími hvězdami opřel: „Neměl by tu být,“ narážel na jeho dopingovou minulost, kdy byl 28letý Rus v letech 2014 – 2016 diskvalifikován kvůli užití EPO. „Klidně přijďte. Jsem otevřený mluvit s každým biatlonistou o čemkoliv,“ hájil se sice, nicméně… „Prohřešil se proti pravidlům dost nečestným způsobem a strkáním hlavy do písku se nic nevyřeší. Ať už se to týká Loginova nebo kohokoliv jiného,“ doplnil Rybář. Mistrem světa je Rus Alexander Loginov • Foto ČTK/AP