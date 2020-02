MS biatlon 2020 | Davidová litovala nepovedené smíšené štafety dvojic: Neměla jsem bláznit | iSport.cz

PŘÍMO Z ITÁLIE | Není to jejich oblíbená disciplína. Snažila se to změnit, zlomit… ale její první střelba vestoje veškeré snahy zhatila. „Rychlý závod, rychlá střelba. Nic pro mě,“ krčila rameny po závodě smíšených dvojic Markéta Davidová, jež musela už na prvním úseku na trestné kolo a klesla na 24. místo. Spolu s Michalem Krčmářem se pak ještě zvedli a skončili čtrnáctí, i tak je ale od medaile dělila minuta a půl.

Co se stalo při první stojce? Vždyť úvodní položka vleže byla přesná i rychlá.

„Jo, ležka je v pohodě, to jsem schopná zvládnout. Bohužel na té stojce nesmím bláznit a musím si střílet to své.“

Mohlo vás ovlivnit, že všichni kolem pálili rychle a vás to strhlo?

„To si nemyslím. Spíše jsem sama pospíchala a promítlo se to.“

Tím, že byl pak okruh krátký a rychlý, dalo se na něm vůbec něco sjet?

„Popravdě moc ne. Mrzelo mě, že mi to v prvním kole cuklo a já s tím nebyla se startovním číslem 16 už schopná nic dělat. Bohužel nebylo kudy se procpat. Pokoušela se o to i Dorothea Wiererová, ale ani jí se to nepodařilo. Takže nám ta špička ujela hned v úvodu.“

Zatímco ve smíšené štafetě jste předvedli speciální střelbu 0+2, nyní se to zopakovat vůbec nepodařilo.

„Ano, ale tohle je zase jiný typ závodu. A dá se říct, že se mi jen nepovedla jedna položka – ty další tři se dají považovat ještě za docela úspěšné, takže na to musím koukat pozitivně.“

Dá se říct, že je to specifická disciplína, na kterou se musí zvlášť trénovat?

„Nevím, jestli to někdo v tréninku dělá, ale je fakt, že je to specifický druh závodu. A bohužel nám to asi nesedí.“

Patří podle vás na mistrovství světa nebo je to spíše exhibice?

„Pro mě je to trochu víc taková exhibice. Nepřijde mi to jako typ závodu (odmlčí se)… ale tak to je. Někdo to má rád víc, někdo míň.“