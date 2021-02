Mix naruby a český risk. Štafetový bronz má obhájit smolařka Charvátová

Kdo nesází, nevyhraje. A oni se při útoku na senzaci rozhodli tasit kartu, která může být žolíkem i zklamáním. „Je to risk, ale bude to jiný závod než dřív,“ uvedl před dnešním startem MS trenér Egil Gjelland a do finiše úvodní mix štafety vybral k Ondřeji Moravcovi, Michalu Krčmářovi či Markétě Davidové nevyzpytatelnou Lucii Charvátovou. Při genderově otočeném pořadí úseků a stejné trati pro všechny (7,5 km) se věří v její rychlý běh. Jak tedy obhajoba loňského bronzu dopadne?

Když si ji v pondělí večer vzali trenéři v hotelu stranou a prozradili jí svůj plán, netajila překvapení. Vždyť rovnice štafet + Lucie Charvátová, to byla spíš matematická noční můra než příkladeček na pohodičku a klidné nervy.

Kolik slz už nad nimi prolila. Kolik trestných okruhů v nich absolvovala. Kolik nadějných výsledků takhle promarnila… Jenže tentokrát má být vše jinak. Z postrachu se má stát žolík. A tohle je její velká šance. Poprvé v životě totiž dnes 28letá biatlonistka vyrazí do finiše smíšené štafety na MS.

Složení české štafety 1. úsek Ondřej Moravec 2. úsek Michal Krčmář 3. úsek Markéta Davidová 4. úsek Lucie Charvátová

„Jo, byla trochu překvapená, že jsme jí to navrhli. Nicméně je tu pro to, aby závodila, předvedla to nejlepší, co v ní je a věřím, že to zvládne. Pokud se podíváte do historie, je to trochu risk, ale tahle štafeta bude úplně jiná. V minulosti se v nich sice Lucce nedařilo, ale musíme se dívat dopředu,“ uvedl na oficiálních stránkách biatlonového svazu trenér Egil Gjelland.

Ano, tahle štafeta bude vskutku jiná. A právě proto se na Charvátovou sází.

V rámci genderové vyváženosti se totiž bývalá zlatá česká disciplína uskuteční v netradičním pořadí, kdy budou rozbíhat muži a ženy finišovat. Novinkou také bude, že se všechny úseky pojedou na 7,5 kilometru (ženy dosud jezdily jen 6 kilometrů). Načež kdo je vedle Markéty Davidové aktuálně druhou nejrychlejší běžkyní? Bezesporu Charvátová!

„Jet šest nebo sedm a půl kilometru je velký rozdíl a Lucka je celou zimu v dobré formě. Vidíme, že je běžecky nahoře. Určitě je rychlejší než Jessica (Jislová) nebo Eva (Puskarčíková). Pokud tedy předvede to nejlepší, může pro nás získat až minutu a štafeta má díky ní šanci na dobrý výsledek. Věřím, že to zvládne,“ prohlásil Gjelland.

Víru v úspěšnou sázku navíc podporuje i fakt, že s novým rokem 2021 nechala česká biatlonistka zapomenout na prosincové střelecké propadáky. Ve finiši ženské štafety v Oberhofu sice ještě jela na jedno trestné kolo, na posledním SP v Anterselvě ale dofinišovala už bez něj (0+1, 0+2). Jako by ji dál nekompromisně házeli do vody, ale ona už v ní začala trochu plavat.

Během další přípravy navíc v Itálii trénovala s americkou reprezentací po boku Susan Dunkleeové a Clare Eganové, aklimatizovala se na vysoké nadmořské výšky, které jsou v Pokljuce také a získala určité sebevědomí. Zužitkuje ji dnes na trati i proti finišmankám, jako jsou Hanna Öbergová, Marte Olsbuová Röiselandová či Julia Simonová? „Naše ambice určitě kvůli genderově prohozenému pořadí neupravujeme. Platí, že štafeta se musí povést všem čtyřem závodníkům, aby byla šance na hezký výsledek,“ dodal jasně trenér mužů Ondřej Rybář.

Loňská cesta k senzačnímu bronzu v Anterselvě vedla přes úchvatnou střelbu s pouhými dvěma dobíjeními. Tři z jejich původních čtyř aktérů v sestavě též zůstávají (Moravec, Krčmář, Davidová). Jak ale tentokrát skončí další český útok na senzaci s novou finišmankou? Startuje se v 15.00.