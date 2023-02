Češi odšpuntují MS v biatlonu smíšenou štafetou. Kdo chybí kvůli zranění?

Češi se pokusí v prvním závodě světového šampionátu vylepšit předloňské 11. místo z Pokljuky. Vloni skončili na olympijských hrách v Pekingu ještě o příčku níže. Naposledy stáli v této disciplíně na stupních vítězů v roce 2020, kdy skončili v Anterselvě třetí. Tehdy vedle Davidové a Krčmáře startovali také Eva Puskarčíková a Ondřej Moravec, kteří už ukončili kariéru.

„Dobře si to pamatuju. Týmové radosti jsou vždy hodně vysoko. Byla to dost velká senzace. O to lepší to vždy je, když se to nečeká a může se překvapit,“ řekla Davidová biatlonovému svazu. „Stejně jako předtím bude i teď důležité dobře střílet. Nebudeme asi nejrychlejší štafeta na trati, takže je třeba střílet co nejlépe,“ uvedla Davidová.

Osmadvacetiletá Jislová dříve štafetu rozbíhala, kvůli zranění ale nedokončila přípravu v Ridnaun a následná vyšetření odhalila výhřez meziobratlové ploténky. Přestože v nominaci na MS figuruje, její starty jsou nejisté. V mixu ji nahradí o šest let mladší Voborníková, která bude na mistrovství světa debutovat.

„Pocity jsou smíšené. Mám radost, že jsem se do nominace dostala, ale zároveň z toho mám trochu strach, protože to je velká zodpovědnost. Pokusím se na to ale natěšit, stres odložit a užít si to,“ řekla Voborníková.

První start na šampionátu si odbude také třiadvacetiletý Mikyska, jenž bude místo Krčmáře finišovat. „Těším se na to a zároveň jsem i nervózní. Pokusím se do zítra trochu zklidnit a zajet to nejlepší, co ve mně je,“ podotkl Mikyska.

Dvaatřicetiletý Krčmář, který je nejstarším českým závodníkem v poli, poběží jako třetí. „Především mě mrzí, že nefinišuju, ale je to rozhodnutí trenérů, takže to respektuju,“ řekl s úsměvem rodák z Vrchlabí. „Je to ale jedno, jestli se jede třetí nebo čtvrtý úsek. Každý z nás musí jet naplno a pak se ty časy sečtou,“ dodal Krčmář.

Titul světových šampionů obhajují Norové, kteří budou i tentokrát hlavními favority. Druzí skončili před dvěma lety Rakušané a bronz brali Švédové. Jediný závod smíšených štafet v této sezoně vyhráli v Pokljuce Francouzi před Itálií a Švédskem. Češi ve složení Jonáš Mareček, Krčmář, Voborníková, Davidová skončili sedmí. Tehdy se závodilo na delší vzdálenosti 4x7,5 km.