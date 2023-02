Davidová ve sprintu na MS šestá. Na 18. Voborníkovou štěkala soupeřka

Podmínky na závodišti, které je pověstné svou nevlídnou tváří? Obstojné. Divácká kulisa? O něco horší než při úvodní smíšené štafetě, ale i tak na tribunách slušný hukot. Hlavně pak když byly na střelnici nebo se blížily do cíle domácí závodnice.

Ženy na mistrovství světa v Německu absolvovaly první závod jednotlivkyň, kterým byl sprint. Vedoucí ženou Světového poháru je momentálně Denise Herrmannová-Wicková, a tak měli domácí velká očekávání ohledně prvního zlata. Pokaždé, když se objevila na střelnici, fanoušci výrazně ožili.

To Markéta Davidová, jež na trať vyjela se startovním číslem tři, měla na střelbu ještě poměrně klid. S napětím sledovali čeští příznivci její počínání na položce vleže, která se jí ve druhé části sezony příliš nedařila. Česká jednička ji odstřílela vcelku plynule, zhruba za 29 sekund, a hlavně čistě! Když přijela na střelbu vestoje, všichni zástupci týmu nad střelnicí byli ve velkém napětí. To však trvalo jen 27 sekund, po nichž se i ve tváři šéfa Českého biatlonu Jiřího Hamzy objevil velký úsměv. Opět za nula!

„Dvě nuly se počítají,“ hodnotila později Davidová. Mrzelo ji však, že ani s takovým střeleckým výkonem nedosáhla na medaili.

„Celkově to vypadá dobře. Některé biatlonistky tu byly ale neuvěřitelně rychlé. Každopádně Markéta předvedla velmi dobrý výkon,“ pochválil svěřenkyni trenér Egil Gjelland.

Co říkají statistiky o běhu nejlepších závodnic? Nejrychlejší byla na trati bývalá běžkyně na lyžích a vítězka Herrmannová-Wicková (19:26,7 minuty). Druhé místo v tomto hodnocení patřilo Marte Olsbuové Röiselandové, třetí byla Hanna Öbergová. Na první Herrmannovou-Wickovou ztratila Davidová na trati 55 sekund.

Proč česká jednička, která v běhu patřila vždy do nadprůměru startovního pole, nyní tolik ztrácí? „Není to, že by bylo něco špatně. Já prostě už jen nemůžu jet rychleji,“ líčila.

Sprint se celkově povedl další Češce Tereze Voborníkové. Ta nastoupila se startovním číslem 18. „Bylo to asi mé nejnižší životní číslo, uvidíme, jak to dopadne,“ říkala v cíli v době, kdy ještě neznala konečné umístění. A tím bylo… 18. Dosud přitom bylo v seniorské kategorii jejím nejlepším výsledkem 21. místo ve stíhacím závodu na Pokljuce letos v lednu. Mladá Češka, která jinak patří spíš do běžeckého průměru až podprůměru, teď ztratila na týmovou kolegyni Davidovou jen 5 sekund.

„Běžecky se mi jelo velmi dobře, i lyže jsem měla super. Akorát z druhého kola jsem nesvá, tam jsem rozhodně mohla jet rychleji. Ale současně jsem se takticky vyvážela za Ukrajinkou, což v tomhle větru na trati bylo lepší než se s tím rvát sama,“ hlásila Voborníková a přidala ještě jednu historku z trati.

„V prvním kole, kdy jsem tam jela s Mari Ederovou, jsem na ni takticky ukázala, jestli by chvíli nechtěla jet ona a ona na mě vyštěkla, že ne. Táhnout celé kolo v tomhle větru bylo fakt nepříjemné, tak jsem si to druhé užila v zákrytu já. V závodě se každý snaží schovat, nedivím se Mari, asi bych v tu chvíli taky nechtěla dopředu,“ poukázala na příhodu s manželkou servismana českého týmu Benjamina Edera.

Na střelnici chybovala teprve dvaadvacetiletá biatlonistka pouze jednou. S takovým výkonem by byla spokojená, jenže… „Na této střelnici za jedna není nic strašného, jen je to zase poslední rána. Stojka teď nebyla těžká, žádný šílený vítr, takže se to odstřílet dalo a bylo by to zase alespoň o 20 sekund lepší,“ sypala si popel na hlavu.

Nebylo to totiž zdaleka poprvé, kdy netrefila až poslední ránu. „Nafackovala bych si za ni. Když se to stane jednou, tak je to neštěstí, ale když tak často… Spíš mě mrzí, že jsem nebyla schopná se zkoncentrovat a ránu trefit.“

Šanci na nápravu budou mít obě Češky v nedělním stíhacím závodu, do kterého se kromě nich probojovala ještě i Lucie Charvátová. V úterý je na programu sprint mužů (od 14.30, PP ČT sport a Eurosport).

Davidová ve sprintu na velkých akcích

MS Oberhof 2023 6. místo

ZOH Peking 2022 41.

MS Pokljuka 2021 44.

MS Anterselva 2020 37.

MS Östersund 2019 7.

ZOH Pchjongčchang 2018 15.

MS v číslech:

Ženy - sprint 7,5 km: 1. Herrmannová-Wicková (Něm.) 21:19,7 (0 tr. okruhů), 2. H. Öbergová -2,2 (0), 3. Perssonová (obě Švéd.) -26,2 (0), 4. Olsbuová Röiselandová (Nor.) -31,3 (1), 5. Vittozziová (It.) -45,8 (1), 6. DAVIDOVÁ -50,5 (0), ...18. VOBORNÍKOVÁ -1:17,5 (1), 59. CHARVÁTOVÁ -2:54,8 (4), 65. VÁCLAVÍKOVÁ -3:03,4 (2), 85. VINKLÁRKOVÁ -4:06,6 (2).

Program MS

Sobota:

14.30 sprint muži

Neděle:

13.25 stíhací závod ženy

15.30 stíhací závod muži