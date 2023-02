Davidová bez chyby i medaile: Já prostě už nemůžu jet rychleji

PŘÍMO Z OBERHOFU | První střelba vleže a po delší době konečně bezchybná. Druhá položka vestoje a… znovu za nula. V pozdějším porovnání s dalšími závodnicemi, protože Markéta Davidová startovala s číslem 3, už to ale na trati nevycházelo tolik v její prospěch. Cílem pátečního sprintu projela česká hvězda na prvním místě, pak ji ale přeskočilo pět závodnic. Davidová tak skončila ve sprintu na šestém místě. „Není to, že by bylo něco špatně. Já prostě už jen nemůžu jet rychleji,“ pokrčila rameny v rozhovoru.

Předvedla jste výborný výkon a výsledek. Jak se cítíte?

„Takhle krátce po závodu ještě nevím. Samozřejmě mě mrzí, že dvě nuly nestačí na medaili, ale musím to brát, jak to je. Asi to není ideální na trati, jak bych si představovala. Dvě nuly se ale počítají. Vzhledem k tomu, že je to můj nejlepší výsledek na střelnici v této sezoně, jsem ráda, že to vyšlo právě tady.“

Byl to váš první střelecky čistý individuální závod v sezoně. Kde jste našla střelecké sebevědomí?

„Musím říct, že jsem z toho byla ve čtvrtek trošku nesvá. Ještě jsem večer sušila a snažila se přijít na maličkosti, které by mi mohly pomoct, ať už v soustředění nebo v tom, abych se cítila lépe. Na něco malého jsem asi přišla. Ono je to občas i placebo, že člověku stačí, že si myslí, že na to přišel a to je dostatečné. Takže tak.“

Ve smíšené štafetě jste neměla dobrý pocit z běhu. Bylo to teď lepší?

„Těžko říct. Asi to bylo dost podobné. Není to, že by bylo něco špatně. Já prostě už jen nemůžu jet rychleji. Je to tak, jak to je.“

Neuškodilo vám startovní číslo 3?

„To si nemyslím. Trochu mě mrzí cíl, tam jsme si malinko překážely s Němkou, která jela na střelnici a já chtěla zase do cíle. Byly jsme tam tak blbě vedle sebe, tam jsem možná malinko ztratila, ale ve výsledku by mi to stejně moc nepomohlo.“

Do stíhacího závodu máte dobrou pozici, bude to 24 sekund od medaile.

„Myslím, že tohle je opravdu jeden z mých nejlepších sprintů na vrcholné akci. Jsem ráda, že základ do stíhačky mám lepší, než to bývalo v minulosti. Ale v biatlonu je každý závod jiný a těžko předvídat.“

Je to pro vás šesté místo jako loni na úvod olympijských her, ale není to důvod ke zklamání, ne?

„Se dvěma nulami bych si představovala lepší výsledek. Na střelnici jsem ale nemohla udělat víc a na trati jsem také nechala vše. Je to prostě, jak to je.“