MS v biatlonu za rohem: víra v medaile i obavy z počasí. Moravec nabíjel tým

Současné oteplování vítají milovníci jarnějšího počasí, ale ani trochu se nelíbí organizátorům biatlonového mistrovství světa. To v Novém Městě na Moravě odstartuje už ve středu. Pořadatelé jsou připraveni téměř na vše, raději by však pracovali s ideální variantou A. Řešit budou muset případně parkování, se sněhem na tratích prý problém nebude. A co forma Čechů a případné medaile? „Věřím, že se sezona v dobré obrátí. Musím věřit,“ říká šéf Českého biatlonu Jiří Hamza.

Zdá se to jako včera, kdy biatlonisté odjeli poslední závod v Anterselvě. Rázem už mají za sebou i víc než týdenní soustředění v tamní vysoké nadmořské výšce a pomalu už balí tašky na mistrovství světa. Světový šampionát v domácím prostředí většina z nich zažije poprvé v kariéře. Až na Michala Krčmáře, který před 11 lety startoval ve Vysočina Areně ve štafetě.

Český fanoušek se těší na zahraniční hvězdy, jako jsou bratři Böové, italské krásky Dorotheu Wiererovou či Lisu Vittozziovou. Ale také by zase rád viděl některého z českých reprezentantů s medailí na krku. Jenže dosavadní sezona tomuto scénáři příliš nakloněna není.

Během šesti zastávek Světového poháru se kromě štafet nikdo v závodech jednotlivců neprobojoval ani na rozšířené stupně vítězů. Nejlépe na tom byl Michal Krčmář 8. místem v závodu s hromadným startem v Lenzerheide před Vánoci. Markéta Davidová byla tamtéž ve stíhacím závodu devátá.

„Přejeme si, aby medaile byly. Já věřím, že zatím nepovedená sezona se v dobré obrátí. Nemám ani jinou možnost,“ říká šéf Českého biatlonu Jiří Hamza. Uplynulé dvě části SP pak hodnotí takto: „Je to jednoduché, špatně střílíme. To tak je. Nemyslím, si, že běžecky bychom na tom byli špatně. Řekl bych, že dokonce nejlíp za poslední roky. Ale střelba je špatná. Nemá smysl říkat, že jsme s tím spokojení, to by byla hloupost. Ale teď je před námi mistrovství světa a musíme doufat, že to dobře dopadne.“

Současně si uvědomuje, že víra je hezká věc, ovšem je třeba hledat i příčiny horší sezony. „Nesmíme si říkat, že je všechno v pořádku. I když medaile přijde, tak si to musíme celé zanalyzovat,“upozorňuje. „Určitě všechno v pořádku není. Je to sport, nedá se to naprogramovat. Na druhou stranu jsme za to všichni zodpovědní a nemá smysl říkat, že ne. Takhle to je. Jak se člověk musí postavit k úspěchu, stejně to musí udělat i u neúspěchů. Je fér říct, že za to můžeme všichni v celém hnutí, každý v tom máme nějakou roli, tak to je.“

Součástí práce sportovního ředitele Ondřeje Rybáře je dohlížet na to, aby se hledaly příčiny a zároveň řešení, k čemuž mělo docházet i na soustředění v Anterselvě.„Tréninky proběhly, jak byly plánované, žádný problém nebyl. Holky přijely o malinko dřív, protože měly ještě plánované nějaké tréninky v Jablonci na pásu, to vše běží podle plánu,“ hlásí.

I počasí v Anterselvě si vyzkoušely různé. „Budou připravené na všechno. Protože i tady, když prší, to jednou zmrzne a je to pak ledová hora. V tomhle směru to zaklepu, že proběhla příprava, jak měla,“ komentuje pobyt celého českého týmu ve vysoké nadmořské výšce.

Až na jednu výjimku, kterou byl Michal Krčmář. Po letních patáliích s cytomegalovirem skončil se závody po Ruhpoldingu a poté trénoval doma. „Teď jsem s ním byl o něco víc, protože se připravoval v Jablonci. Jezdil na tratích v Jizerkách, na pásu, trénoval na střelnici. Myslím, že to nebyla vůbec špatná volba, Michal bude na MS připraven a uvidíme, na co mu to bude stačit,“ přibližuje Rybář.

Otázkám na medaile se sportovní ředitel pokaždé vyhýbá. „Vzhledem k tomu, že vždy říkám, že nedělám prognózy, asi takhle: Medaile jsou vyrobené i pro Čechy, otázkou je, kdo si je bude chtít vzít,“ usmívá se.

Také on potvrzuje, že ví, kde je hlavní potíž. „Asi nemusí být člověk úplně odborník, aby viděl největší problém na střelnici. Já to trošku odlehčím, ale za mě je určitě jednodušší snažit se sportovce srovnat do střelby. Když vím, že v tréninku to zvládali a že je to částečně psychická záležitost,“ říká Rybář.

„Horší je, když někdo jezdí pomalu. Nemůžu ho najednou posunout o minutu. Ale když někdo ví, že to na střelnici umí, a je potřeba to prolomit, občas to jde lusknutím prstů, že druhý den je to fakt dobré. A někdy to za celou sezonu nezvládnete,“ dodává.

V tomto ohledu měl týmu pomoci v roli mentora i Ondřej Moravec, který si také v jedné sezoně prošel střeleckým trápením. A navíc moc dobře zná tíhu domácího šampionátu. Právě mentální síla byla také jednou ze složek přípravy a tréninku v Anterselvě, ale už i dávno předtím.

„Domácí šampionát je vždy náročný a závodník to může pojmout ze dvou hledisek. Buď ho potěší a částečně motivuje, že se na něj lidé přišli podívat a posílí ho to do závodu. Nebo si říká, že lidé přišli kvůli výsledku, který zajede. Což je špatně a pak to člověka svazuje. My doufáme a nabádáme závodníky k té první variantě,“ přibližuje Rybář.

Oficiální česká nominace pro MS v biatlonu

Ženy

Markéta Davidová

Lucie Charvátová

Jessica Jislová

Kristýna Otcovská

Tereza Voborníková

Muži

Vítězslav Hornig

Michal Krčmář

Jonáš Mareček

Tomáš Mikyska

Jakub Štvrtecký

(+ možná ještě bude donominován šestý muž)