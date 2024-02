Situace před MS: stav tratí nebo změny v aréně. Jak je to se vstupenkami?

Počasí nepřeje fanouškům

Za okny je to posledních pár dnů jako na apríla. A v příštím týdnu, kdy startuje MS, to bude ještě horší. Teploty okolo 10 stupňů by se fanouškům líbit mohly, jenže má přijít déšť, který vše ztíží. „Kromě toho, že pro diváky na tribunách to bude diskomfort, přichází s deštěm ještě problém s parkováním,“ přibližuje šéf Českého biatlonu Jiří Hamza. Lepší varianta A počítá s parkovišti na okolních loukách čili poblíž Areny. Varianta B je v tomto ohledu pro organizátory komplikovanější, neboť by museli využít pevná parkoviště v okolních městech a diváky odtud svážet autobusy.