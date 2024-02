Krčmář se po pokažené štafetě kál: Velice špatné. Je na místě se omluvit

Přibližte, co se při střelbě stalo.

„Myslím, že dneska to bude rychlé a stručné, nemá cenu se v tom pitvat. Totálně jsem ten závod pokazil. Je na místě se omluvit členům týmu, kolegům i fanouškům, kteří přišli nebo to sledovali. Bylo to ode mě velice špatné. Na druhou stranu je tady tolik závodů, že si to musím vyhodnotit a jít okamžitě dál, abych si to nenesl do dalších dnů a programu tady na šampionátu. Ale v tuhle chvíli je tam omluva a víc bych se k tomu nevyjadřoval.“

Mohl být na vině tlak domácího šampionátu, špatné povětrnostní podmínky?

„Budeme spekulovat. Nemyslím, že by to bylo tlakem. Samozřejmě zodpovědnost, když jedete za tým, je větší, ale nepřišlo mi, že bych se cítil nějak sevřenější. Prostě jsem to nezvládl. Je strašně brzo, sám tu položku nedokážu vyhodnotit, musím to rozebrat s trenérem. Nechci se v tom víc babrat.“

Pomůže vám teď volno před závody?

„Určitě je lepší, že aspoň den dva volna tam jsou, než aby člověk hned ve čtvrtek závodil.“

Před startem šampionátu jste měl problém s okem, zmiňoval jste, že se vám udělalo „ječné zrno“. Vadilo vám třeba i to?

„Ne, ne, to vůbec.“