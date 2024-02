Déšť a teplý vítr – strašák MS v biatlonu. Jak probíhá obnova tratí?

V pondělí zely tribuny Vysočina Areny prázdnotou. Po víkendu plném závodů byl totiž volný den. I tak tady bylo od samého rána rušno. Ostatně jako každý den. Teplé, takřka jarní počasí, k tomu déšť a občas teplý vítr. To je přesně všechno to, co si organizátoři biatlonového svátku nepřáli.

I přes nepřízeň klimatu ale dělají vše pro to, aby měli sportovci co nejlepší podmínky (v rámci možností) pro své vrcholné výkony. „Být to kdekoliv jinde, už jezdíme na kolečkových lyžích,“ smekl Michal Krčmář před všemi těmi, kteří tady i do čtyř hodin ráno naváží sníh ze zásobníků a upravují tratě, aby byly zase připraveny.

„Hodně teď koukáme na předpověď počasí, je to ale pořád stejné: teplo přes den, možná v noci to jednou půjde k nule, ale pořád bude teplo a déšť. Předpověď se bohužel nemění,“ pokrčil rameny technický delegát Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Martin Holec.

I on se každý den podílí na rozhodování o úpravách tratí a následně samotné akci. „Dohromady nás je na trati 19 plus Radovan jako zástupce IBU. A chodí nám pomáhat rozhodčí, když je potřeba. Takže například v sobotu, když jsme tratě čistili, měli jsme tam 25-30 lidí. Ono se nedělá na celé délce trati, ale vždycky jsou nějaké úseky, které je třeba vylepšit nebo upravit, takže to v tom počtu zvládáme,“ přiblížil Holec.

Jedním z nejdůležitějších míst v areálu je nyní zásobník sněhu, ze kterého se skoro každý den kamionem převáží tato cenná komodita na stadion a tratě.

„Když jsme sem přijeli v neděli před šampionátem, bylo na trati místy 130-140 cm sněhu. Hned druhý den byl teplý vítr a déšť a na stadionu zmizlo 20 centimetrů. Ráno tam kluci sníh navezli, všichni, kdo dělají rozhodčí na střelnici, ho tady lopatami rozhrnovali. Doplnili to tak, aby byly tři centimetry nad palebnou čárou, je tam taková deska. Dali sníh ještě nad tuto hranici, aby ho nemuseli dávat znovu, a po tréninku stejně museli, protože byl tři centimetry pod deskou. Mizelo nám to před očima,“ vzpomínal Radovan Šimočko, mezinárodní rozhodčí IBU pro tratě.

Už v noci na minulou neděli, kdy se jely stíhací závody, znovu pršelo a ráno proto museli pořadatelé kvůli nedostatku sněhu v jednom úseku trať mužského závodu měnit. Bylo tedy jasné, že je čeká opět těžká práce, v úterý se jedou totiž vytrvalostní závody, na něž je potřeba mít připravené nejdelší tratě. Začali s tím hned v pondělí ráno.

„Po týdnu jsme si chtěli trochu odpočinout, ale tým tady je tak sehraný, že ráno naklusal o půl osmé a první tatrovky sem dovezly sníh ráno okolo osmé. A to je potřeba hned zpracovat. Takže od osmé tady dělali. Třeba první problematický den, kdy jsme potřebovali upravit celý stadion a kopec Modřiňák, to byla tuším středa, tak tady čtyři hodiny jen vozili sníh a od půlnoci to upravovali a končili na tratích někdy ve čtyři ráno,“ vyprávěl Šimočko.

Jak celý proces generální úpravy tratí v Novém Městě na Moravě vypadá? Celé to začíná příjezdem nákladních aut k zásobníku se sněhem. „To ale není žádná lednice, jak by si mohli někteří myslet. Sníh je schovaný pod štěpkou,“ upozornil Holec.

Sníh se naloží na kamiony, které ho pak přivezou k trati. Třeba včera bylo takových kamionů 50.

„Řidič kamionu se s rolbařem dohodne, kde potřebuje sníh. Na nejbližší možné místo, které je dostupné na trati nebo na stadionu, mu ho vyklopí a odtud to rolbař musí rozhrnovat na trať, na místo, které je nejvíc postižené,“ popsal Šimočko.

Hlavní práce na trati je pak na rolbě. „Ta sníh upraví tak, jak je potřeba, a pak zahladí. Když je třeba, tak ještě lidé lopatami upravují místa, která jsou u reklam nebo kde se musí něco lehce doplnit, začistit a tak dále,“ dodal Holec.

Pak už jsou tratě připraveny pro biatlonisty. Všichni společně teď budou doufat, že se nevyplní deštivé předpovědi a naopak bude o něco víc nocí s teplotami okolo nuly.