Do boje s jedničkou Hornigem: Nemám rád to označení. Překvapil sám sebe

V probíhající sezoně je nejúspěšnějším českým mužem. Ale na mistrovství světa se Vítězslav Hornig chystá na premiérový start ve sprintu. Loni v rámci MS debutoval v Novém Městě na Moravě, kde však jel pouze vytrvalostní závod a mužskou štafetu.

Od dřívějšího náhradníka se toho ale v sobotním závodu čeká mnohem víc než před rokem. Jednak už má na pokoji v Lenzerheide stříbro ze smíšené štafety, a hlavně díky výsledkům z aktuálním ročníku se jednoznačně pasoval do pozice české mužské jedničky. „Já to označení strašně nemám rád. Je to moje první sezona, kdy se mi daří stabilnější výsledky, na které se dá trochu koukat. Takže bych to tak rozhodně nenazýval,“ říká skromně Hornig.

Výsledky a pozici v průběžném hodnocení SP, kde nikdo z Čechů na tom není lépe, ovšem nezapře. V posledním sprintu před MS, který se jel také ve vyšší nadmořské výšce v Anterselvě, skončil sedmý, o týden dřív ve vytrvalostním závodu v Ruhpoldingu bral pátou příčku. Už od začátku sezony pravidelně získává body a momentálně mu patří 20. místo v seriálu.

„Rozhodně jsem se překvapil. Moje střízlivé očekávání před sezonou bylo, že bych chtěl jezdit pravidelně body. Po troškách to sbírat a pravidelně tam být. Ale že se povedou výsledky, jaké se povedly, to rozhodně ne,“ přiznává pětadvacetiletý biatlonista, který se v minulém ročníku pohyboval od 40. příčky níž. Teď je to jiná písnička. A také atmosféra v týmu po stříbrné smíšené štafetě mu nahrává. Přesto zůstává obezřetný.

„Nálada je určitě dobrá. Na druhou stranu je to nový den a nový závod. Musíme se zase soustředit jako před štafetou. Jako by se štafeta nestala,“ uvědomuje si rodák z Jilemnice. Nicméně na sprint se těší. Už jen proto, že bude jeho prvním na MS. „Vloni jsem si sprint zajet nemohl. Byl jsem náhradník a se mnou se počítalo na dvacku (vytrvalostní závod). Ale těším se na to. Ze sprintu se dá vybudovat dobrá výchozí pozice pro stíhačku, takže doufám, že se mi to povede,“ přeje si Hornig.

Milostivá předpověď počasí

Jeho raketový vzestup v nynější sezoně překvapil, možná mnohé až šokoval. Nyní je tedy v úplně jiné pozici. „Doufám, že lednová forma stále drží. Ale pořád je štafeta hodně malý vzorek. Navíc je to šestikilometrový závod. V sobotu budeme moudřejší, protože trať je o hodně náročnější. Jsou tam dva kopce navíc,“ upozorňuje.

Ani na střelnici v Lenzerheide nečeká biatlonisty lehká práce. Areál se nachází v nadmořské výšce přesahující 1400 metrů. „Je to složitější se na střelnici dodýchat. Člověku mnohem rychleji dojde dech, zbraň se začne klepat strašným způsobem a nedá se to udržet na terči. Je mnohem lepší si dát před střelbou více nádechů, než to pak ztratit na trestných kolech,“ má jasno Hornig, jenž v sobotu nastoupí se startovním číslem 20.

Po pátečním sprintu žen navíc budou v sobotu muži doufat ve výrazně lepší podmínky. Jejich kolegyním závod markantně zkomplikoval vítr a v průběhu závodu houstnoucí sněžení. Proměnlivé podmínky na střelnici si muži vyzkoušeli v tréninku během pátečního dopoledne. „Bylo to hodně těžké. Vítr se do nás dost opíral na palebné čáře a bylo to nevyzpytatelné. Jednou to přišlo zprava, jednou zleva.“

Předpověď počasí je k mužům milostivá. Sněžení postupně ustalo a v sobotu už má opět svítit slunce a teploty vyšplhají nad nulu. „Uvidíme, co se stane s tratí. Už by to ale nemělo být tak měkké, jako to bylo předtím,“ věří Hornig.

Sprint mužů odstartuje v 15.05 a nastoupí do něj česká čtveřice Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Adam Václavík.