Král Johannes Bö! Ovládl sprint na MS, má rekord. Češi ve třetí desítce

Jednatřicetiletý Bö, který po sezoně ukončí kariéru, k nejrychlejšímu běhu přidal bezchybnou střelbu a neměl konkurenci. Ve sprintu navázal na triumfy z let 2015, 2019 a 2023 a jedenáctým individuálním zlatem na MS se dotáhl do čela historických tabulek na Björndalena a Francouze Martine Fourcadea. První šanci na jejich překonání bude mít už v nedělním stíhacím závodě.

Vyrazí do něj s náskokem 27,7 sekundy před Wrightem, který se postaral o historický úspěch pro americký biatlon. Dvaadvacetiletý závodník získal pro USA první medaili v mužském sprintu. V této disciplíně je sice juniorským mistrem světa z roku 2023, ale ve Světovém poháru je jeho maximem čtvrtá příčka.

Francouz Fillon Maillet se jako jediný prosadil na stupně vítězů s jednou chybou, za vítězem zaostal o 37 sekund. Na šampionátu v Lenzerheide měl dnes premiéru, protože se nedostal do sestavy pro zlatou francouzskou smíšenou štafetu. Pro dvojnásobného olympijského vítěze z Pekingu 2022 Fillona Mailleta znamená bronz sedmnáctou medaili z MS, cenné kovy sbírá nepřetržitě od roku 2015.

Z českých reprezentantů se do nedělního stíhacího závodu vedle Krčmáře s Hornigem dostal ještě Jonáš Mareček, který rovněž s jednou chybou obsadil 38. místo. Adam Václavík po jedné chybě vleže minul všechny terče na stojce a byl na 74. místě, v rozhovoru pro Českou televizi svůj výkon vestoje označil za blackout.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 21:56,8 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -27,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -37,0 (1), 4. Sörum (Nor.) -45,2 (2), 5. Giacomel (It.) -48,1 (2), 6. Uldal (Nor.) -54,7 (1), ...23. Krčmář -1:34,1 (1), 29. Hornig -1:51,5 (1), 38. Mareček -2:08,5 (1), 74. Václavík -3:31,5 (6).