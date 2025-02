Charvátová chybí v české štafetě, jedou dvě juniorky. Muži bez Václavíka

Dvaatřicetiletá Charvátová vynechá štafetu na vrcholné akci poprvé od roku 2019. Otcovskou trápily v průběhu šampionátu střevní potíže. V Lenzerheide chybí Markéta Davidová, která laboruje s vyhřezlou ploténkou.

Závod rozběhnou zkušenější Jislová a Voborníková. „První dva úseky byly pokaždé v této sezóně hodně těžké, a proto dáváme dvě nejsilnější holky na začátek. Pokud nezachytíte úvod závodu, tak už se pak jen zvětšuje díra,“ řekl českým novinářům trenér Lukáš Dostál.

Jednadvacetiletou Pavlů a o tři roky mladší Plecháčovou čeká první start mezi elitou. „Na třetí úsek dáváme Kateřinu Pavlů jako kvalitní střelkyni, finišmanka Ilona Plecháčová by zase měla být silná na trati. Uvidíme, na co to bude stačit. Myslím si, že kdyby se holkám štafeta povedla, můžeme bojovat o osmé místo,“ doplnil Dostál.

Mladé závodnice přicházejí

Sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář v minulých dnech řekl, že jde také o snahu zapojit do týmu více mladých závodnic. Na Světovém poháru v Ruhpoldingu letos debutovala Heda Mikolášová.

„Když si vezmeme, jak se za poslední dobu proměnilo startovní pole, je vidět, že ty mladé závodnice přicházejí. Tým nemáme v dospělé kategorii široký. Máme v juniorech šikovnou generaci holek, před níž je spousta práce. I Heda, která byla v Ruhpoldingu, ukázala, že i když je mladá, dokázala se s podmínkami srovnat. Teď jsou tady další dvě holky, které uspěly na juniorských soutěžích,“ uvedl Rybář.

Vloni skončily ženy ve štafetě na MS v Novém Městě na Moravě sedmé. Titul obhajují Francouzky. Druhé byly před rokem Švédky, třetí skončily Němky.

Složení mužské štafety je stejné jako loni, jen poběží v jiném pořadí. Loňský finišman Hornig bude tentokrát na druhém úseku. Závěrečnou část absolvuje Krčmář.

„Víťovi se úplně nepovedl singl mix a nechtěli jsme ho vystavovat tlaku na prvním úseku. Naopak Tomča si to podle mě tolik nepřipouští a také umí střílet rychle a přesně. Jony je v této sezóně stabilním členem štafety a Bimbo byl po tom, co předvedl ve smíšené štafetě, logickou volbou na pozici finišmana,“ uvedl trenér mužů Michael Málek.

Češi obsadili vloni sedmé místo. Titul obhajuje Švédsko. Stříbro získali na Vysočině Norové, třetí byli Francouzi.