Češi ve smíšených dvojicích na MS propadli, Hornig se za chyby omlouval

Zatímco v sezoně Světového poháru patří Vítězslav Hornig jednoznačně k největším skokanům této sezony, na mistrovství světa v Lenzerheide se především střelecky trápí. Ukázalo se to i ve čtvrteční smíšené štafetě dvojic, kde nastoupil s Terezou Voborníkovou a po závodu se jí i všem ostatním hodně omlouval.

Do štafety přitom Češi vstoupili velmi obstojně. Voborníková na první střelbu přijela jako patnáctá, vleže ji zvládla bezchybně a posunula se na devátou příčku se ztrátou zhruba 16 sekund na vedoucí Julii Simonovou. Ta zvládla položku vleže i nejrychleji, byla o šest sekund rychlejší než Voborníková.

Ta ale uháněla na trati a také vestoje zvládla odstřílet čistě a Hornigovi předávala jako pátá. První byla na předávce Francie, kde za muže nastoupil Quentin Fillon Maillet. Norsko, kde se na střelnici nedařilo Ragnhild Femsteinevikové (5 dobíjení), předávalo až na 18. místě se ztrátou 31 sekund. Johannes Thingnes Bö tak měl před sebou zase pořádnou šichtu.

Hornig začal střílet jako pátý, úvod střelby se mu ale nedařil, první tři terče minul a jeden z nich pak nezvládl ani dobít, musel tedy na jedno trestné kolo. Do vedení se po této položce dostalo Lotyšsko. Zatímco Norsko se díky Johannesi Böovi posunulo na šesté místo, Češi se propadli na osmnácté.

„Chci se dneska všem omluvit, celé to jde za mnou, Terka neudělala nic špatně. Celé jsem to zkazil já. Vůbec jsem netušil, co se tam stalo,“ byl hodně smutný a současně naštvaný Hornig.

Vestoje si pak vedl sice lépe než vleže, ale i tady musel jednou dobíjet a ze 17. příčky se propadl na 19., na které také Voborníkové předával. Na druhé předávce byli první Švýcaři, čtyři sekundy za nimi Německo.

Voborníkova ve stoje jednou dobíjela

Julia Simonová se ale na trati znovu dostala na vedoucí pozici. Na střelnici ji trochu zdrželo jedno dobíjení, zatímco Franziska Preussová střílela bezchybně. To se po chvíli podařilo i Voborníkové, ale stále z toho byla jen 18. příčka se ztrátou 56 sekund na čelo. I tam se totiž běželo velmi svižně, a tak se Češce nedařilo až tolik stahovat.

Vepředu se usadila trojice Simonová, Preussová a Rakušanka Hauserová. Simonová ale musela vestoje dvakrát dobíjet, a tak se na vedoucí pozici dostala Němka, zatímco Rakušanka absolvovala trestné kolo. I díky tomu se posunula štafeta Švédska a také Norsko.

Voborníková musela vestoje jednou dobíjet, ale to zvládla velmi rychle a ze střelnice odjížděla jako šestnáctá, kde také po chvilce předala Hornigovi.

Na předposlední střelbu dojížděli společně Fillon Maillet a Justus Strelow, jako třetí přijel Johannes Bö. První dva muži to zvládli bravurně, Nor musel jednou dobíjet, stejně jako Sebastian Samuelsson, jenž jel s ním.

Hornig tentokrát zvládl střelbu vleže bezchybně a posunul se ze 14. místa před střelnicí o dvě pozice výš.

Mezi Fillonem Mailletem a Strelowem se rozhořela velká bitva, na poslední střelbě byli hodně vyrovnaní. Stejně tak i Bö se Samuelssonem, protože Bö chyboval. Hornig musel odvracet hrozbu dalšího trestného kola, ale zvládl to, nicméně spadl zase na 14. příčku.

Koncentrovaný vztek

Tou dobou ale probíhala velká běžecká bitva, kde jasným vládcem byl Francouz, Němce stihl dojet Bö, který nakonec vybojoval stříbrnou medaili a na Strelowa s Preussovou zbyl bronz. Domácí Švýcaři se museli spokojit se čtvrtým místem.

Hornig se na trati ještě hodně zmáčknul, v posledním kole mu patřil osmý nejrychlejší běh, ale českou štafetu už výš neposunul, je z toho tedy 14. místo.

„Čekali jsme trochu víc, běžecky jsme byli celkem schopní držet se elity. Ale Víťovi se střelba nepovedla. U Terky to byl vydařený závod střelecky i běžecky, ale u Víti bylo hodně dobíjení,“ komentoval pro Českou televizi trenér žen Lukáš Dostál. Jeho svěřenkyně byla v tomto závodě šestou nejlepší ženou.

„Pro mě to byl střelecky asi nejpovedenější singl mix, trochu mě to překvapilo. Na střelnici jsem přijížděla v hrozném stavu, jedno dobití je dobré,“ pochvalovala si Voborníková. Také prohlásila, že svému kolegovi rozhodně nic vyčítat nebude.

„Ježiš, to rozhodně ne! Víťa neměl dobrý den, to se holt stává každému. Jestli tento závod spolu půjdeme i potřetí, tak se nám to snad už konečně sejde. Někdy se to jednomu povede, druhému ne, to k tomu patří,“ hlásila kolegiálně. Společně už tuto disciplínu absolvovali v této sezoně SP v Oberhofu, kde byli devátí.

Teď si Hornig sypal popel na hlavu. „Nadával jsem si více méně celé druhé kolo. Byl to koncentrovaný vztek. Snažil jsem se pak soustředit na druhý úsek. Vleže se to povedlo, vestoje už asi byla nakumulovaná únava z toho, jak jsem se to snažil odmazat na trati. Doufám, že tohle byla naprostá anomálie, která se někdy stane, i když by se stávat neměla. Musím se z toho poučit.“

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Štafeta smíšených dvojic: 1. Fillon Maillet, Simonová (Fr.) 35:25,1 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Femsteineviková, J.T. Bö (Nor.) -5,7 (0+15), 3. Preussová, Strelow (Něm.) -8,3 (0+4), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -12,7 (0+10), 5. Samuelsson, Halvarssonová (Švéd.) -13,5 (0+7), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -18,7 (0+8), ...14. Hornig, Voborníková (ČR) -1:28,5 (1+8).