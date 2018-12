Biatlon Nové město: Náročnější tratě s nečitelnou střelnicí. Diváci tvoří tlak | iSport.cz

SVĚTOVÝ POHÁR V NOVÉM MĚSTĚ OČIMA ONDŘEJE RYBÁŘE

Náročnější trať

„Oproti minulým letům budou tratě asi malinko těžší. Po trestném kole se nově odjíždí do kopce k Modříňáku a došlo i ke změně při příjezdu na střelnici, která je před stadionem do kopce. Závodníci tedy nedostanou možnost si moc orazit. Už v létě bylo vidět, že ten prudký kopec bere hodně sil, zvláště kdyby měl občas fouknout protivítr. Je to zřejmě těžší trať než předtím. Ovšem pro diváky zase větší šance vidět závodníky častěji, třeba právě z nové tribuny na louce. Kola tak budou atraktivnější.“

Těžko čitelná střelnice

„Obecně je střelnice v Novém Městě na Moravě hodně nevyzpytatelná. Vítr se tam dost točí, pofukuje. Určitě jsou v SP těžší, ale rozhodně i lehčí střelnice. Navíc se to tento rok ztíží právě kvůli změně tratí, neboť závodníci nebudou mít po prudkém kopci před stadionem moc prostoru na rozdýchání. Jsem sám zvědavý, jak se to na úspěšnosti střelby promítne.“

Není sníh jako sníh

„V Novém Městě na Moravě je umělý sníh. Ale nedá se říct, že tenhle umělý je stejný jako tamten, protože sníh se transformuje. Když je starší, je více ledovatý, do toho záleží, co na to ze vzduchu napadá, jestli se hodně špiní. A když třeba na ten umělý napadne přírodní, může i to kolikrát dost pozlobit, protože když na to napadne brzda, vata, může to celkově zpomalit lyže.“

Diváci jako podpora i tlak

„Co se týče divácké kulisy, vždy vás může něco překvapit. V Novém Městě jsou ale diváci fajn, což má vliv na všechny závodníky, nejen na ty české. Tlak zde bude na každého a nikdy se od toho nedá odfiltrovat. Jsme sice trénovaní, fanoušci za námi jezdí i do jiných míst, nicméně když za vámi v Novém Městě hučí celá tribuna a jste jak na fotbalovém stadionu, je to něco jiného. Věřím ale, že se na tyto zážitky nezapomíná a převáží pozitivní vzpomínky.“