Koronavirus a Světový pohár v biatlonu v Novém Městě. Bude se závodit? | iSport.cz

Ještě před pár dny se na severu Itálie rvali o medaile. Když pak z Anterselvy v Jižním Tyrolsku v neděli odjížděli, těšili se čeští biatlonisté ze dvou bronzových medailí, i jak se brzy ukážou před plným domácím kotlem v Novém Městě na Moravě.

Jenže teď je jejich druhý vrchol sezony, ve dnech 5. až 8. března, v nejistotě.

„Od úterka neřešíme po telefonu nic jiného, než koronavirus,“ povzdechl si na včerejší tiskové konferenci v pražském hotelu Absolutum Boutique šéf českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Právě hrozba nemoci, jež se aktuálně šíří Evropou přiměla v úterý večer k zasedání i Bezpečnostní radu státu. Ta zatím konkrétně pořádání této biatlonové akce nerozebírala. Ale pokud by se situace v dalších dnech zhoršila, kdo ví…

„Konzultovali jsme to představiteli IBU i sportovním ředitelem, zda nám vlády závody zruší. Není to o nás, je to o nařízení státních orgánů. V některých věcech je, myslím, ta panika zbytečná, ale vzhledem k tomu, že žijeme v době plné informací a internetu, tak se vše šíří obrovskou rychlostí. Z pohledu organizátora nám nezbývá nic jiného než čekat, co vyvstane a reagovat,“ uvedl Hamza.

Světový pohár v Novém Městě na Moravě je přitom výkladní skříní celého biatlonového světa. Jen v prosinci 2018 ho navštívilo za čtyři dny 101 351 fanoušků. V roce 2016 to bylo dokonce 123 500 diváků. A i letos by se podle již prodaných lístků měli pořadatelé dostat na sto tisíc.

Jenže ta budoucnost se nyní halí do mlhy. Dojde k určitým bezpečnostním opatřením? Nebo se zruší úplně? Rozhodnout by se mělo příští pondělí, kdy se Bezpečnostní rada státu sejde znovu.

„Budeme obezřetní, sledovat to a plnit pokyny státní správy, abychom tomu vyšli vstříc a nemuseli nic měnit na předpokládaném scénáři. Netrpělivě tedy budeme čekat na pondělí a uvidíme, co nám z toho vyplyne. Problém je, že žádná pojišťovna vás ani na tyto věci nepojistí,“ mínil Hamza, podle nějž je rozpočet akce 65 až 70 milionů korun a v případě zrušení kvůli koronaviru by zřejmě jednal o vyrovnání se státem.

Co se však závodníků týče, ti zatím žádný speciální režim ani lékařské prohlídky nenastolili.

„Je to paradox. V neděli jsme se vraceli domů a za celou dobu jsme ani nezaregistrovali, že se něco děje. V Itálii běželo vše normálně, nebyla žádná zvláštní opatření a o těch informacích jsme se dozvěděli teprve poté. Jakmile jsme hranice, začalo se najednou řešit, že na Brenneru stojí vlaky kvůli karanténě. A teď si řeknete: Jo, vždyť my jsme také jeli přes Brenner – a to je ta panika, která se vzniká tím, že se někde něco děje,“ uvedl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Svým svěřencům proto radí základní hygienické návyky. „Dezinfekce nebo mytí rukou jsou věci, které ten tým podstupuje permanentně. Když jste někde ve větším davu lidí, musíte to dodržovat, abyste zůstal zdravý. Žádný speciální režim jsme neměli, běží to stejně jako v jiné sezoně a není důvod k panice,“ doplnil Rybář. Český tým by pak měl do Nového Města na Moravě najet v pondělí.

Jak proto může vypadat situace dál? A k čemu může v případě zhoršení situace v Evropě dojít?

„Zatím nemáme žádnou konkrétní představu, musíme čekat na to, co nám nařídí stát. Věřím, že nám nebude nařizovat nic, ale musíme být i připravení a zodpovědní – je to náš úkol jako pořadatele. Uvidíme, co se stane za týden a je třeba na to operativně reagovat. Budeme spolupracovat se všemi orgány, jsou vyšší principy než biatlon a nechceme způsobit nějaké problémy. Chceme kooperovat se státem, krajem a sám jsem ve styku s hejtmanem, který byl i Bezpečnostní radě státu. Není to žádná sranda, jde o zdraví lidí, takže to musí jít ruku v ruce státu s organizátorem,“ dodal Hamza.