Biatlon Nové Město 2020 | Přípravy na SP vrcholí: vyčistit sníh, je skoro vyprodáno | iSport.cz

Skvělá střelba i výtečný běh Markéty Davidové posunuly českou štafetu do samého popředí závodu • Petr Slavík (Český biatlon)

Prakticky připravena je Vysočina Arena, aby pošesté hostila Světový pohár v biatlonu. Pořadatelé čistí sníh na okruzích a jsou nadšeni ze zájmu diváků. Apelují na fanoušky, aby do Nového Města na Moravě vyrazili s předstihem, protože je mohou čekat opatření kvůli koronaviru a rovněž delší cesta od parkovišť.

Pokud nedojde na černý scénář kvůli šíření koronaviru, o čemž rozhodne státní správa v pondělí, uskuteční se biatlonová klání příští týden - ve čtvrtek a pátek jsou v plánu sprinty, v sobotu štafety a na závěr závody s hromadným startem.

Z českých reprezentantů se představí bronzoví medailisté z mistrovství světa v Anterselvě - členové smíšené štafety Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Ondřej Moravec a Michal Krčmář a třetí ze sprintu Lucie Charvátová. Jistotu mají také Jakub Štvrtecký, Jessica Jislová a Michal Šlesingr, který se loučí s kariérou.

„Muži se poperou o páté místo teď na mistrovství Evropy a ženy doplníme o pátou v případě, že některá závodnice na Evropě mile překvapí,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář na tiskové konferenci.

Na ME Raubiči u Minsku budou o možnost startu na Vysočině usilovat Tomáš Krupčík, Adam Václavík a Milan Žemlička. Mezi ženami zkusí trenéry přesvědčit Natálie Jurčová nebo Anna Tkadlecová. Na ME startují i někteří junioři, ale s těmi se do Nového Města nepočítá, protože je pak čeká juniorské MS.

I přes teplou zimu mají pořadatelé tratě připraveny, a to díky sněhu ze zásobníku. „Poprvé je téměř prázdný,“ podotkl šéf organizačního výboru Jiří Hamza.

Okruhy jsou ve Vysočina Areně připraveny od ledna, kdy se na nich konal Světový pohár v běhu na lyžích. Vzhledem k teplu a silnému větru je sníh ale špinavý. „Proto máme nejvíce práce, abychom tratě čistili. Musí se to seškrábat na čistý sníh. Je to hodně ruční práce,“ řekl sekretář organizačního výboru Jan Skřička.

O závody je mezi diváky velký zájem. Vstupenky na víkend jsou vyprodané, zbývá pár lístků na čtvrtek a pátek. Pořadatelé upozorňují, že před závody se lístky na stadionu prodávat nebudou. „Je vidět, že zájem o biatlon neuvadá, což nás hodně těší,“ řekl Hamza.

Bouřlivá atmosféra ve Vysočina Aréně je pověstná, což dokládá zájem zahraničních týmů. „Chodí a ptají se, jak to v Novém Městě vypadá, a když jim řeknete, že sníh je a je vyprodáno, tak mají radost. Musíme být hrdí,“ uvedl Rybář.

Fanoušci musí letos počítat s náročnější cestou do hlediště. Možná je čekají bezpečnostní opatření vzhledem ke koronaviru a rovněž delší cesta od parkovišť. „Počítáme s mokrou variantou,“ řekl Hamza. Nepůjde parkovat na loukách a lidé se budou muse dopravovat kyvadlovou dopravou ze Žďáru nad Sázavou. „K dispozici bude onlajn mapa parkovišť se stavem zaplněnosti,“ uvedl Skřička.

SP se v Novém Městě na Moravě konal dosud pětkrát. Poprvé se zde závodilo před osmi lety, poté v rámci mistrovství světa o rok později a znovu v letech 2015, 2016 a předloni před Vánoci. SP by se měl vrátit v roce 2021 a organizátoři doufají, že jim letos v září kongres mezinárodní unie IBU přidělí MS v roce 2024.