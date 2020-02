Známky biatlonistů za MS: Dvojky pro ženy i Moravce, Krčmář čekal víc | iSport.cz

Když se zde konalo poslední MS v roce 2007, Češi si odsud odvezli dvě medaile. Stříbro a bronz díky Michalu Šlesingrovi. Nyní, o 13 let později, urvali další dva bronzy. A zkušený matador zde prožil svou poslední vrcholnou akci. Jak se českým biatlonistům dařilo v Anterselvě v letošním ročníku MS?

Co se nepovedlo: Ani on už ale nemohl mladším zabijákům konkurovat. Paradoxně ho několikrát zradila střelba vestoje, kterou má rychlejší a často se v ní cítil komfortněji než při ležce.

Co se povedlo: Cože? Ten borec neměl před třemi měsíci skoro nic odtrénováno a sotva se dostal ze zánětu jater? Pak se obdivuhodně vrátil zpět – a ve dvou z individuálních závodů byl i nejvýše hodnoceným českým mužem. V nabité konkurenci se probojoval do závodu s hromadným startem.

Co se nepovedlo: Běžecky na špičku zdaleka nestačil a nezastřílel ani jeden čistý závod. K lepším výsledkům nebylo zkrátka kudy. Kvůli absenci v top 20 se ani neprobojoval do závodu s hromadným startem. Ve svých nejlepších letech od sebe očekával víc.

Co se povedlo: Coby finišman smíšené štafety ustál enormní tlak na posledních položkách a završil první český bronz na šampionátu. Každý individuální závod navíc skončil na bodech.

JAKUB ŠTVRTECKÝ (21 let) - známka Sportu 3

Střelecká bilance: 69,2 % (45 tref/65 ran) – vleže 81,2 %, vestoje 57,5 %

Co se povedlo: Na svůj mladý věk absolvoval své druhé dospělácké MS, získal další zkušenosti. Ve štafetě se na rozdíl od Oberhofu a Ruhpoldingu vyhnul trestnému kolu.

Co se nepovedlo: Hlavně v porovnání s předvánočním startem sezony v SP ho MS nezastihlo v ideální formě. Především kvůli mizerné střelbě vestoje se ani jednou neumístil v top 40. Pozor ale na to, že je věkem stále junior a to nejlepší má teprve před sebou.