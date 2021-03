Český čas ukázat se! Davidová chce potvrdit medaili, Krčmář si zase víc věří

Důvod k radosti? Zatím žádný. Úvodní štafety domácího Světového poháru biatlonistů nebudou tím, čím by se Češi chtěli chlubit. Doufají však, že další závody doma přinesou víc úspěchů. A snad to přijde i v sobotu ve sprintech. Markéta Davidová letos ukázala, že v této disciplíně vepředu být umí. „Říkali jsme už na začátku sezony, že když bude dobře střílet, tak do desíti určitě bude,“ prohlásil asistent trenéra žen Jiří Holubec. V dobrém rozpoložení je podle něj i Michal Krčmář. Sobotní sprinty sledujte ONLINE na iSport.cz ( ženy startují v 11.00 , muži v 15.40 ).

Umístění obou štafet v úvodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě bylo velkým zklamáním. „Doufám, že si holky vzaly nějaké ponaučení z toho, co všechno se nepovedlo, snad se z toho dobře vyspaly. Ale takové chyby tam nesmí být. Jen se tomu vyvarovat, soustředit se na střelbu a bude to padat. Ale nesmí se tam dělat žádné jiné věci, než se dělají normálně,“ hodnotil ještě včera kouč Jiří Holubec.

Se svými svěřenkyněmi on i hlavní kouč žen Egil Gjelland vše probrali. „Ano, rozebírali jsme to, ale musí si hlavně samy srovnat, co tam udělaly. Zbytečné chyby, roztěkané. Snažily se, ale čím víc se snažily, tím víc bylo chyb,“ dodal Holubec.

Nějaké pozitivum se přeci jen i ve zpackaných štafetách najít dalo. Konkrétně šlo o výkony Markéty Davidové a Michala Krčmáře, kteří nad ostatními vyčnívali. Oba předvedli opět výborné běžecké úseky a ani na střelnici to, v rámci možností, nebylo tak zlé.

„Michal si po štafetě bude hodně věřit. Jelo se mu dobře, měl o vteřinu horší běžecký čas na prvním úseku, než měl nejlepší Lesser. Takže když se trefí, mohl by být hodně vysoko. Hlavně si teď věří, hodně mu to pomohlo,“ prozradil český trenér.

Co Davidová? Také ona se chce v domácím prostředí Vysočina areny ukázat, vždyť je mistryní světa, i když v jiné disciplíně. „Všichni se chtějí doma předvést. Markéta je mistryní světa a chce určitě dokázat, že to nebyla náhoda, že na to má a udělá pro to všechno. V každém závodu.“

České závodnici patří v průběžném hodnocení disciplíny desátá příčka, když se jí čtyřikrát v sezoně podařilo obsadit pozici v top 10. Nejlepším jejím výsledkem bylo páté místo v prosinci v Hochfilzenu. „Má na to v desítce být. Byly tam nějaké výpadky, ale když dobře střílí, je tam. A že je celkově desátá? Úplně jsme nepočítali, že bude někde do tří nebo pěti celkově, to už musíte jezdit hodně vyrovnaně. Nějaká hluchá místa tam měla. S desátým místem jsme zatím spokojení, to je slušné,“ řekl Holubec.

Ve čtyřiadvaceti letech má česká jednička podle něj ještě stále čas výkony stabilizovat. „Určitě jí ještě nějaké zkušenosti chybí. Ale už se to začíná vyrovnávat. Nejde to tak rychle, jak si každý představoval.“

Další české závodnice jsou na tom v žebříčku výrazně hůř. Druhou nejlepší je Lucie Charvátová, která však okupuje až 49. příčku. Po bronzu na loňském mistrovství světa se od ní čekalo víc. „Letos se zase dostala do střelecké krize. Má většinou dobrý běh, ale nedokáže s tím skloubit střelbu, v té hodně zklamala,“ neskrýval kouč.

V čele hodnocení sprintu je momentálně Tiril Eckohoffová 28 bodů před krajankou Marte Olsbuovou Röiselandovou, o dalších devět bodů pak zaostává Hanna Öbergová. Kterou z nich tři závody před koncem sezony tipuje Holubec na celkové prvenství?

„Těžko říct, ale myslím, že Eckhoffová si to nenechá ujít. V Pokljuce měla i stabilnější lyže, které také dost rozhodují, když bojujete o přední místo. S lyžemi, které má Röiselandová, je to trochu těžší, i Markéta s tím bojuje. Když je vlhčí sníh, nemůžou najít pořádné lyže, které na to sedí. Eckhoffová má také své výkyvy. Ale spíš bych věřil jí.“

Oproti předchozím dnům šly v Novém Městě na Moravě včera teploty výrazně níž, připadl i nový sníh, což mužům činilo mírné potíže. „Holky jsme raději nasadili dopředu, protože má svítit slunce, které trať víc ničí a zpomaluje. Takže chceme, aby Markéta a Lucka jely na co nejvíc zmrzlém sněhu,“ prozradil Holubec sobotní strategii.