Biatlon Nové Město ONLINE: Krčmář si útok pokazil dvěma chybami, dojel 13.

Stříbrný olympijský medailista Krčmář prodloužil čistou sérii na osm položek, ale pak vestoje udělal dvě chyby a nabral výraznou ztrátu na nejlepší desítku. Nulou při závěrečné položce ale udržel 13. místo.

Z českých reprezentantů bodoval už jen Karlík, který sice musel na tři trestná kola po druhé položce vleže, ale při ostatních zastávkách na střelnici byl přesný. Jednadvacetiletý závodník, jenž se po druhé střelbě prokousával z páté desítky, měl z českých biatlonistů nejlepší běžecký čas.

Jakub Štvrtecký udělal šest chyb a propadl se na 42. místo. Ondřej Moravec v posledním individuálním závodě kariéry minul čtyřikrát a skončil dvaapadesátý. Cílovou rovinku už projížděl ve volném tempu a vzápětí skončil v objetí reprezentačních kolegů. Vítězslav Hornig dojel čtyři místa za ním.

Fillon Maillet vleže udělal po jedné chybě a propadl se na sedmou příčku, ale vestoje byl rychlý a přesný a zvítězil o osm sekund před Johannesem Thignesem Böem. Norský lídr Světového poháru se propracoval na druhé místo z deváté příčky po sprintu. V závěrečném kole předstihl mistra světa Francouze Emiliena Jacquelina, který skončil třetí.

Muži (12,5 km):

1. Fillon Maillet (Fr.) 28:46,7 (2 trest. okruhy), 2. J. T. Bö (Nor.) -8,0 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -14,6 (1), 4. Laegreid (Nor.) -18,1 (2), 5. Hofer (It.) -23,4 (2), 6. T. Bö (Nor.) -25,8 (2), 7. Guigonnat (Fr.) -43,4 (2), 8. Fak (Slovin.) -1:05,1 (1), 9. Dale (Nor.) -1:14,8 (4), 10. Jelisejev (Rus.) -1:19,3 (1), ...13. Krčmář -1:41,5 (2), 26. Karlík -2:45,5 (3), 42. Štvrtecký -3:50,9 (6), 52. Moravec -4:20,4 (4), 56. Hornig (všichni ČR) -5:18,9 (4).

Průběžné pořadí SP (po 23 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 1011, 2. Laegreid 986, 3. Fillon Maillet 872, 4. T. Bö 855, 5. Dale 809, 6. Jacquelin 776, ...23. Krčmář 328, 37. Moravec 149, 69. Karlík 22, 74. Štvrtecký 18, 78. Žemlička 17, 86. Krupčík (oba ČR) 7.