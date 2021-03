Moravcův (před)poslední dojezd: v cíli parťáci, nostalgie i vlajka od fanoušků

„Výsledek rozhodně není důležitý. Po první stojce nebylo o co, takže teď je to o tom, že bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří tady nejsou. Ještě to ale nechám na neděli,“ hlásil v rozhovoru pro ČT po závodu.

Na jednu stranu byl rozjařený, evidentně si chtěl naplno užít zbývající chvíle v roli biatlonového reprezentanta. Na druhou stranu byla cítit i trocha lítosti. „Pomalu mi to tak nějak dochází.“

U posledního individuálního dojezdu jednoho ze strůjců českého biatlonového boomu chtěli být i jeho kolegové z mužské reprezentace. A tak, ačkoliv pásku protnul jako třináctý, počkal Michal Krčmář v prostoru cíle, než Moravec dojede. A přidávali se k němu i ostatní, tedy Mikuláš Karlík a Jakub Štvrtecký, Vítězslav Hornig dorazil až po Moravcovi.

„To bylo krásný gesto. Na závodech už se neuvidíme, v neděli sice štafety, ale ne všichni tam budou moct být. Začíná to být taková nostalgie, je mi smutno. Ale tak to prostě je,“ komentoval krok Krčmáře a spol.

Zůstane nám to navždycky

Ačkoliv se s ním budou moci rozloučit osobně, chtěl Moravcovi jeho někdejší spolubydlící ze závodů a soustředění za vše poděkovat i jako závodník. „Chtěl jsem vyjádřit dík za to, co pro nás udělal, co udělal pro český biatlon. Je to takové emotivní, hezké. I Ondra si to užívá, i když se mu nedaří podle představ. Tak jsme si to v cíli užili,“ vysvětloval Krčmář. „Je to něco, co vám zůstane navždycky, takovéhle přátelství a okamžiky,“ dodal.

Jak Moravec zmínil, na výsledku mu už nesešlo, byl hlavně rád, že mohl závodit. „Po sprintu jsem ve stíhačce skoro ani nebyl. Kdyby tady byl masák, jel bych jenom jeden individuální závod. Jsem rád, že jsem mohl startovat, o výsledek už nešlo,“ potvrdil a své vystoupení uzavřel slovy: „Ještě jeden závod a je to!“

Jeho úplně posledním vystoupením coby českého biatlonového reprezentanta bude v neděli od 13.45 smíšená štafeta jednotlivců, která uzavře program SP v Novém Městě na Moravě. A kdo bude mít tu čest si s ním úplně naposledy zazávodit v jednom týmu? Jeho parťačkou bude Lucie Charvátová.

Že bude i po samotném dojezdu na place pořádná rozlučka se všemi členy českého týmu, na to se můžete spolehnout. „Nenecháme ho odejít jenom tak,“ usmála se Markéta Davidová.