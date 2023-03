Jislová je zpět. Našli jsme příčinu, věří před SP. Už nechtěla být doma

Na tři skupiny se dají rozdělit biatlonisté českého týmu podle jejich předchozí účasti v závodech ve Vysočina areně. První jsou ti, kteří zde pojedou úplně poprvé, jako třeba Tereza Voborníková nebo Jonáš Mareček.

Pak jsou tací, kteří zde zažili klání s místním pověstným publikem. Mezi ty patří nejzkušenější z nich Michal Krčmář nebo třeba Markéta Davidová. A nakonec je skupina v čele s Jessicou Jislovou, která v Novém Městě na Moravě sice už jela, ale jen v covidové době před prázdnými tribunami.

Právě i vidina vrátit se na trať před fantastickým domácím publikem byla jedním z důvodů, proč se Jislová rozhodla domácí závody zkusit. Po potížích s mezižeberními svaly se prý cítí lépe, ale vyhráno ještě úplně nemá.

„Jen odpočinek úplně nepomohl. Deset dní zpátky byla ještě chvíle, kdy jsem se vleže nemohla přetočit... Naštěstí jsme pak přišli na příčinu toho všeho. Nebo si to alespoň myslím. Bolest pak odezněla a vše se dost rychle zlepšilo. Takže jsem řekla: Hele, už nechci být doma, chci zpátky. A naštěstí byli všichni hodní a vzali mě zpět. Takže jsem tady,“ vyprávěla po svém prvním tréninku v dějišti SP.

Nyní tedy zkusí závod a uvidí, co dál. V každém případě své zdravotní potíže bude s lékaři a fyzioterapeuty řešit i dál. Teď už je ale zpět na lyžích a cítí se dobře. „Na trati to bylo celkem fajn. Myslím, že je to i tím, že je tělo teď odpočaté. Doufám, že mi ten příjemný pocit vydrží i do závodů. Až tam uvidíme, jak na tom jsem,“ dodala Jislová, která nedávné mistrovství světa musela sledovat jen v televizi.

„I u toho jsem se něco přiučila. I to bylo prospěšné. Koukala jsem, že všichni vypadají strašně moc rychle. Pak jsem také pozorovala, kdo co dělá na střelnici. To se mi mockrát nestane, že bych měla takhle možnost se podívat na závod,“ řekla závodnice, která je proslulá vysokou úspěšností střelby. Nové poznatky prý však zkusí zapojit do svého výkonu až v tréninku po sezoně.

Teď ji čeká start na domácí půdě, před plnými tribunami Vysočina areny, které tady ještě nezažila. „Zatím jsem tady s fanoušky nezávodila, takže se na to hodně těším. A jsem zvědavá, jaké to tady doopravdy je. Ale popravdě jsem si řekla: Ok, vynechala jsem mistrovství světa, ale už nechci o nic dalšího přijít. Takže bych se snažila vrátit, i kdyby to bylo někde jinde,“ podotkla osmadvacetiletá sportovkyně.

Závody v Česku ale přišly vhod. „Je to blízko a nemuseli jsme řešit nějakou dopravu, takže to pro mě bylo o to jednodušší. I ještě cestou sem jsem se stavila na další rehabilitaci, takže to bylo praktické,“ dodala Jislová, která naposledy závodila 22. ledna.

SP odstartuje ve čtvrtek sprintem mužů. V něm nebude chybět Krčmář, který si svou premiéru ve Vysočina areně odbyl před deseti lety a rovnou při mistrovství světa.

„Co s tím všichni máte, že už je to deset let a že už je to tak dávno?“ rozesmál se po středečním tréninku. „I tak se mi to vybaví velice rychle. Byl to zážitek. Sice můj první kontakt s velkým biatlonem, ale obrovsky silný zážitek. I teď, když o tom mluvím, mi pod bundou nabíhá husí kůže, takže si na to velmi rád vzpomenu,“ dodal aktuálně nejlepší český muž.

Po dvou covidových ročnících SP na Vysočině se teď těší zase na plné tribuny. Ale co se týče jeho výkonu, přiznal, že neví, co čekat. „Po MS na mě dolehla docela silná únava. Snažil jsem se z toho dostat nejlépe, jak jsem mohl, ale nedokážu říct, kam mě tělo pustí. Stoprocentně tu ze sebe nechám všechno, nicméně uvidíme, jak jsem zvládnul zregenerovat. Nuance v závodním tempu nedokážu odhadnout,“ přiznal Krčmář.