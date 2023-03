Davidová o atmosféře doma: Neslyšela jsem svůj dech. Co pozice do stíhačky?

Ve Vysočina areně už závodila několikrát, jenže v posledních letech to bylo vinou covidu před prázdnými tribunami. Teď si to Markéta Davidová s diváky zase náramně užila. „Je to neskutečný,“ zářila česká hvězda. Dařilo se jí celkem i na trati, dva netrefené terče ji však odsoudily až na 16. příčku. Od první šestky ji ale dělí 30 sekund, což je pro sobotní stíhací závod stále dobrá pozice.

Nové Město na Moravě, domácí prostředí. Jaké to bylo tady závodit?

„Je to masakr. Zažili jsme to tu kvůli covidu bez diváků a tohle je mnohem lepší.“



Michal Krčmář při úplně prvním závodu bez diváků, který se jel právě tady ve Vysočina areně, přirovnal takové závodění k sexu bez orgasmu. Dá se říct, že teď to bylo se vším všudy?

„Je to opravdu neskutečný. Hlavně mě těší, že tady fandí všem, že to nejsme jen my. Je to super, už se těším na víkend, kdy má být plno.“

Jak se vám v pátečním sprintu jelo?

„Pocitově dobře. Myslím, že jsem měla dobré lyže. Samozřejmě mě mrzí střelba, za dvě je moc. Na druhou stranu to byly dvě jedničky, což se může stát. Nehroutím se z toho, ale mohlo by to být veselejší.“

Do stíhacího závodu je to hratelné, navíc v sobotu má být ještě víc diváků, ještě lepší atmosféra.

„Těším se, uvidíme, jak to tady bude v sobotu vypadat. A budeme se snažit podat co nejlepší výkony, nechat tam všechno.“

Drží se vás běžecká forma z konce mistrovství světa?

„Musím říct, že jsem se cítila podobně jako na konci Oberhofu, takže uvidíme.“

Když jste se objevila ve startovní boudě, zvedla se tady vlna nadšení. Jak to na člověka působí?

„Je to hustý. Slyšela jsem ten kotel na Terku (Voborníkovou), která startovala přede mnou, a to byl fakt mazec. Já se snažím spíš to brát v pozitivním směru, než abych se hroutila, že je to tu tak hlasité a že jsou zraky upřené na nás.“

Je to energie navíc?

„Určitě, neslyšela jsem ani svůj vlastní dech, byl to masakr. Trochu jsem se bála, jestli jsem první kolo malinko nepřepálila, jak jsem cítila diváky v zádech. Na druhou stranu, kdy jindy to zkusit než teď?“

Tribuny na stadionu byly téměř plné, ale co na trati, bylo i tam hodně lidí?

„Byli slyšet všude.“

Vnímáte aplaudování fanoušků při každém výstřelu?

„Trošku ano, ale úplně si nemyslím, že by to teď bylo tak na škodu. Pořád jsem zvládla dělat svoji práci na střelnici. Ale samozřejmě to člověk vnímá. Dvě jedničky není něco, o čem bych řekla, že jsem to nezvládla.“