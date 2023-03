Smíšená štafeta: Krčmářových 40 sekund hrůzy a unavená Davidová

Při pohledu na „oslabené“ ostatní smíšené štafety mohla svitnout českému fanouškovi naděje konečně na medailové umístění, které slavila naposledy Markéta Davidová při Světovém poháru v Hochfilzenu začátkem prosince.

„Takto jsme vůbec nepřemýšleli, ono se totiž o nějakém oslabení moc mluvit nedá. U Norů je to jedno, tam je tolik kluků do desítky ve svěťáku… A u Francouzů startovali kluci, co jezdí štafety výborně, Fabien (Claude) tu byl dvakrát do šesti, nebyli zas tolik oslabení. Tady se to navíc přelívá nahoru dolů, na trestné kolo šlo hodně předních závodníků. Mě mrzí, že jsem nevyužil šanci udržet štafetu vepředu, takže tak,“ komentoval to Michal Krčmář.

Štafetu rozjížděla Tereza Voborníková, která poprvé minula dva terče, při střelbě vestoje pak tři, ale trestnému kolu se vyhnula. Markétě Davidové předávala na 11. místě se ztrátou 58 sekund na vedoucí Itálii.

Nejlepší Češka zvládla první položku bezchybně a také celkem rychle, zpočátku stahovala ztrátu i na trati. Vestoje přidala na české konto dvě chyby, což vzhledem k ostatním nebylo nic hrozného, jenže na běžkách jí začaly docházet síly.

„Byl to náročná závod. Těžký sníh a taky moje nohy jsou už unavené. Měla jsem toho plné zuby. V sobotu jsme měly závod pozdě, někdy ve čtyři a teď už v 11. Byla jsem zvyklá vstávat v 9 a teď už jsem v 9 musela na stadion na start. Čili dva závody ve 24 hodinách,“ připomněla Davidová náročný program.

I tak českou štafetu vytáhla nahoru, předávala Krčmářovi osmá se ztrátou 40 sekund na v tu chvíli vedoucí Nory. Před první střelbou český reprezentant tuto pozici udržel, ale na stavu zůstal mnohem déle, než by si přál. Musel třikrát dobíjet a nakonec ani to nestačilo, po ležce musel na jedno trestné kolo.

„Vůbec netuším, kam ty rány šly. Prostě jsem se tam ztratil ve větru. Buď jsem ho špatně přečetl, nebo jsem ho řešil až moc. Ležka byla 40 sekund hrůzy a vleže když se člověk ztratí, tak je to horší než vestoje, protože se pak strašně těžce nachází - a mě se to stalo a nenašel jsem východisko.

Střelnice byla dnes ošidná, vítr hodně osciloval,“ vysvětloval pak Krčmář.

Vestoje přidal ještě jedno dobíjení, i tak finišmanovi Tomáši Mikyskovi předával na stejné osmé příčce, jen ztráta už byla vyšší, 1:24 minuty.

Ani Mikyskovi se nepodařilo zastřílet čistě. Ačkoliv šlo o velmi rychlé položky, na každé dvakrát dobíjel. Na trati se mu ale ještě podařilo předběhnout Rakušana Lemmerera, se který odjížděl společně ze střelnice.

„On chtěl, hned jak jsme odstříleli, abych táhnul. Ale já jsem si ho tam nechal trochu před sebou, aby naopak táhnul on. Nakonec jsem to ale po chvíli stejně musel vzít já, protože mi v jedné chvíli pořád šlapal na hůlky, to mi docela vadilo. Pak už jsem se s ním neprděl a prostě jsem mu to ukázal, no,“ vyprávěl pak Mikyska, jenž dovezl českou smíšenou štafetu na konečné 7. příčce.

Biatlonisty teď čekají poslední dva díly Světového poháru, které se přesunou na sever. Nejprve je příští týden na řadě Östersund, finále je pak tradičně v Oslu.

„Program je fakt náročný. V pondělí brzo ráno letíme. Zase se nevyspíme, a spánek bude chybět. Tím, že se přidal individuál, je várka kilometrů zase o kus větší. Bude to docela očistec,“ je jasné Davidové.