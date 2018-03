Drama až do konce! Mäkäräinenová o tři body obrala Kuzminovou o triumf v SP

Finská biatlonistka Kaisa Mäkäräinenová v dramatickém finiši vyhrála potřetí v kariéře seriál Světového poháru. Po posledním závodu s hromadným startem v Ťumeni předčila o pouhé tři body Slovenku Anastasii Kuzminovou a vynahradila si zklamání z olympijských her, kde nedosáhla na medaile. Mezi muži slavil zisk už 24. malého glóbu v kariéře Martin Fourcade, i když v "masáku" dojel až devatenáctý. Poslední mužský díl Světového poháru proměnil v triumf k radosti domácích fanoušků Rus Maxim Cvetkov.

Pětatřicetiletá Mäkäräinenová v sobě našla v závěru sezony více sil než Kuzminová. Obě dnes třikrát chybovaly při střelbě, ale v běhu byla Finka rychlejší, obsadila šesté místo a v konečném hodnocení dnes jedenáctou slovenskou rivalku nechala těsně za sebou. Veronika Vítková skončila celkově osmá.

Mäkäräinenová už má velké glóby z let 2011 a 2014, dnes získala i malý křišťálový glóbus za závody s hromadným startem. Až do poslední střelby přitom nebylo jasné, kdo napínavý souboj vyhraje; ještě do závěrečného okruhu vbíhala Kuzminová o pár metrů před Mäkäräinenovou.

Poslední zlatou medaili v této sezoně vybojovala Darja Domračevová z Běloruska, i tak zůstala v seriálu na třetí příčce se ztrátou jen 18 bodů na finskou šampionku. Za Domračevovou si pro premiérové pódiové umístění v kariéře doběhla Slovenka Paulína Fialková.

Fourcadovi stačilo 19. místo

Devětadvacetiletý Fourcade mohl na Sibiři zakončit olympijskou zimu zlatým hattrickem, ale po sprintu a stíhačce dnes začal dvěma střeleckými chybami, pak přidal další dva trestné okruhy a ztrátu už nedohnal. Poprvé v sezoně chyběl mezi medailisty, velký náskok mu však stačil, aby obhájil malý glóbus.

Stejně jako loni a předloni Fourcade vyhrál v jedné sezoně všechny disciplíny SP, celkovým králem je posedmé. Nor Johannes Thingnes Bö, jenž měl minimální šanci francouzského fenoména o glóbus za "masák" připravit, bral dnes bronz.

Vedle Cvetkova ho porazil ještě krajan Erlend Bjöntegaard. V 16 hodin uzavře sezonu závod žen. Opět bez české účasti, neboť reprezentace finále na Sibiři na protest proti dopingu v ruském sportu vynechala.

Finále SP v biatlonu v Ťumeni (Rusko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. Cvetkov (Rus.) 37:37,3 (0 trest. okruhů), 2. Bjöntegaard -2,7 (0), 3. J.T. Bö (oba Nor.) -16,6 (2), 4. Doll (Něm.) -22,1 (2), 5. L'Abee-Lund -22,1 (2), 6. T. Bö (oba Nor.) -22,2 (1), 7. Hofer (It.) -22,9 (1), 8. Kühn -34,3 (2), 9. Lesser -34,6 (2), 10. Peiffer (všichni Něm.) -35,3 (2).

Konečné pořadí SP (po 22 závodech):

1. M. Fourcade (Fr.) 1116, 2. J.T. Bö 1027, 3. Šipulin (Rus.) 697, 4. Peiffer 668, 5. Hofer 637, 6. Fak (Slovin.) 602, ...27. Moravec 294, 29. Krčmář 253, 47. Šlesingr 108, 80. Soukup 16, 87. Krupčík 9, 91. Václavík (všichni ČR) 7.

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. M. Fourcade 250, 2. J.T. Bö 222, 3. Doll 184, ...21. Krčmář 84, 27. Moravec 65, 34. Šlesingr 34.

Ženy (12,5 km):

1. Domračevová (Běl.) 35:27,4 (1), 2. Fialková (SR) -1,8 (1), 3. Chevalierová (Fr.) -6,6 (0), 4. Hinzová -9,6 (1), 5. Preussová (obě Něm.) -9,8 (2), 6. Mäkäräinenová (Fin.) -17,4 (3), 7. Eckhoffová (Nor.) -26,1 (3), 8. Horchlerová (Něm.) -26,4 (1), 9. Tačizakiová (Jap.) -29,1 (1), 10. Frolinová (Korea) -35,9 (3).

Konečné pořadí SP (po 22 závodech):

1. Mäkäräinenová 822, 2. Kuzminová (SR) 819, 3. Domračevová 804, 4. Dahlmeierová (Něm.) 730, 5. Wiererová 681, 6. Vittozziová (obě It.) 588, ...8. Vítková 545, 35. Puskarčíková 206, 59. Jislová 72, 88. Zvařičová 9, 91. Davidová (všechny ČR) 8.

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. Mäkäräinenová 216, 2. Dahlmeierová 207, 3. Hinzová 195,...18. Vítková 93, 50. Puskarčíková 4.