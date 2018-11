Nové kombinézy a norská filozofie! Řeč je slabina, ví kouč biatlonistek Gjelland

Olympijský vítěz ze štafety ze Salt Lake City 2002 nedávno oslavil pětačtyřicetiny a slavit by chtěl i v zimě v českých barvách. O cílech ale mluvil opatrně. "Teď je těžké říct, že chceme být první a druzí. Když budou pracovat dobře, to další přijde. Pro mě je důležité se teď učit, poznat je v závodě, to je můj hlavní cíl," řekl Gjelland.

Rodák z Vossu po skončení závodní kariéry vedl do roku 2014 norskou reprezentaci žen, v níž byly i olympijské vítězky a mistryně světa Tora Bergerová a Tirill Eckhoffová. Následně působil u týmu mužů, do kterého patřili legendární Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen nebo současné hvězdy bratři Johannes a Tarjei Böové.

Předloni se rozhodl si od biatlonu odpočinout. Proto na první telefon Ondřeje Rybáře s nabídkou na trénování českých žen reagoval negativně. "Řekl jsem ne, ale ne nebylo ne pro něj," řekl Gjelland a doplnil: "Je to výzva pro mě. Dělám to rád a je fajn být zpátky. Mám z toho dobrý pocit a jsem spokojený, jak se tady pracuje."

Gjelland prohlásil, že nebylo potřeba dělat velké změny, ale zároveň přiznal, že biatlonistky musely vstřebávat jeho přístup. "Jsem z Norska, mám svou filozofii, takže jsem trénink trochu měnil. Bylo to pro mě trochu jiné," podotkl.

Podobně jako třeba v minulé sezoně Fin Ilkka Jarva u běžců na lyžích zavedl do běžeckého tréninku jiný systém. Běhalo se víc, ale v nižší intenzitě. "Hlavní byl větší objem tréninku, ale ne tolik těžkého tréninku. Důležité je být na ty tvrdé tréninky dobře připravený, protože když nejste, nemá smysl je dělat," doplnil Gjelland.

Pochválil český systém střelby a spolupráci s asistentem Jiřím Holubcem. Proto ani ve střelbě zásadně nic ženám neměnil. "To by mohlo být nebezpečné," řekl a popsal třeba drobnost změny pozice u bronzové olympijské medailistky Vítkové. "Vleže byla trochu posunutá, takže musela upravit celou pozici," řekl Gjelland.

V týmu se komunikuje anglicky. "To je nejslabší článek," řekl norský odborník, proto dává velký pozor, aby se při překladech z norštiny do angličtiny a následně do českých hlav důležitá informace nevypařila. "Ale můžeme používat i ruce a tělo. A když mluvíte jednoduchou angličtinou, tak každý rozumí," usmál se.

Sám se snaží naučit základní fáze v češtině. "Jak se máte? Jedna, dva, dvě, tři, čtyři a tak. Snažím se. Snažím se to pochytat, ale nemám šanci česky mluvit. Zjednodušil jsem si to a napsal si v norštině českou výslovnost," prozradil.

Pokyny ze střelnice ale raději v angličtině dávat na trať nebude. "To jsou hodně důležité informace a vyčerpaný závodník na trati by je nemusel správně pochytit. Proto půjdou v češtině, aby nenastal zbytečný problém," rozhodl Nor.

U českého týmu není jediným norským koučem. Zároveň s ním nastoupil k mužům v roli asistenta Magnus Bratli. "Neznal jsem ho. Poprvé jsme spolu mluvili v Jablonci v červnu," řekl Gjelland o trojnásobném juniorském mistru světa z roku 2005.

Smlouvu u českých biatlonistek má na rok plus další tři. Teoreticky by tak měl vydržet do olympiády 2022 v Pekingu. "Teď jsem nováčkem a je pro mě důležité se učit a pochopit, jak vše funguje, a to je velká výzva. Všechno je nové. V hlavě mám samozřejmě jeden velký cíl a letos uvidíme, jak to půjde," uvedl.