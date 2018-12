Závod v Pokljuce se odkládá. Moravce a spol. nepustila na okruh mlha

Mezi 110 startujícími se měla představit i česká pětice Ondřej Moravec, kterého minulý týden trápily žaludeční problémy, Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Tomáš Krupčík a Adam Václavík.

Mlha komplikovala především situaci na střelnici. Závod měl začít ve 14:15, rozhodčí start posunuli na 14:35, ale ještě předtím ho odvolali. "Zkrátka nejsou dobré podmínky. Je to dlouhý závod a mlha by v kombinaci se stmíváním nedovolila, aby měli všichni stejné podmínky," řekl ředitel závodu Slovinec Borut Nunar.

"Střílet by se podle mě dalo. Největším problémem je asi to, že za dvě hodiny zapadá slunce. I když dnes nemá co zapadat. Pro konec startovního pole už by to nebylo regulérní," uvedl Krčmář na webu Českého svazu biatlonu.

Sportovní ředitel Ondřej Rybář si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké je to pohybovat se v mlze po trati. "V Pokljuce není trať osvětlená, to je hlavní problém. Kdyby se postupem času smíchala mlha a tma, tak by z toho byl neregulérní závod," řekl Rybář, který do minulé sezony působil v roli šéftrenéra.