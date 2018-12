Exkluzivní rozhovor s Koukalovou: Dřu jako blázen! Vrátí se k biatlonu?

Na start biatlonové sezony se Gabriele Koukalové nedívá lehce, je vidět, že vztah k vrcholovému sportu pro ni ještě není úplně vyřešenou záležitostí. Proto nedávno začala trénovat a zkouší vyšponovat své tělo, aby uneslo profesionální dávky. Sama si ale není jistá, jestli to zvládne. „Přiznám se, že teprve teď si uvědomuju, co to všechno obnášelo, jak obrovská dřina to byla,” uznává.

Viděla jste teď víc než půl roku český a vůbec vrcholový sport docela hodně zpovzdálí, změnil se vám nějak pohled na něj?

„Když jste v tom a máte mantinely, nejste schopen si vůbec uvědomit, jak vypadá život za zdí. Když vidím, jaký je můj nynější život, přiznám se, že se ještě mnohem víc skláním před všemi sportovci, protože je to neuvěřitelná dřina. Ten, kdo to nezažil, si to vůbec neumí představit. Čím jsem dál od kariéry a výsledků, tím víc si sportovců vážím a dochází mi to. Nevím, jak to mají ostatní lidé, ale myslím, že člověk si s odstupem pamatuje přece jenom ty hezčí věci a to bolestivé postupem času zapomíná. Asi je to tak dobře.“

Když to tedy vidíte z povzdálí, dovedete si představit, že byste se do vrcholového sportu ještě vrátila?

„Zrovna v tuhle chvíli je pro mě docela obtížné sledovat sport. Přece jenom je to ve mně pár měsíců. Skončila jsem ze zdravotních důvodů, nechtěla jsem ještě končit dobrovolně, je to tedy pro mě docela náročné. Člověk si uvědomuje, že pravděpodobně ty krásné chvíle, které zažil na stupních, jsou passé. Nevím, co bych k tomu víc řekla...“

Ale cítíte se dnes dobře a spokojeně i co se týče zdravotního a psychického nastavení?

„Poslední dva týdny se snažím zase intenzivně naskočit do tréninku, takže na sobě pracuju a dřu jako blázen. A chci vidět, jestli moje tělo… Kde má vlastně svoje limity. A jestli jsem na tom po zdravotní stránce lépe. Zatím mě to těší, protože mám pocit, že se velmi rychle zlepšuju a dává mi to hodně energie, síly a jsem moc ráda, že můžu zase zažívat svůj režim, který pro mě kdysi byl denním chlebem.“

Takže jste se k tréninku vrátila jenom v posilovně, nebo jste už i obula běžky a přehodila pušku přes rameno?

„Běžky jsem ještě neměla možnost zkusit, ale už se na ně hrozně těším. Pár dní zpátky jsem se byla podívat na Bedřichově, kde jsem trávila hodně času tréninkem, takže jsem si už představovala, jak tam brzy bude sníh a že tam určitě vyrazím s kamarády a rodinou.