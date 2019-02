Do zámoří ne! Moravec nepojede závod SP v Canmore, chybí i světové hvězdy | iSport.cz

Sešli se na letišti v neděli ve čtyři ráno, v hotelu si vybalili až o 21 hodin později, v pondělí po půlnoci českého času. Ač Veronika Vítková přiznala, že kvůli svým doposud neznámým potížím trénovala jen lehce a létání nemá příliš ráda, asistent trenéra Jiří Holubec řekl: „Možná se nad ní trochu přemýšlelo, že by zůstala, ale vyloženě jasné to nebylo. Nemáme na výběr, musíme mít tým do štafety. A vlastně ani nikdo nepřišel, že by nejel.“

Což právě v případě zámořských podniků SP v Canmore a Soldier Hollow není samozřejmé. Takový druhý muž SP Martin Fourcade? Omluvil se, že se chce připravit na březnové MS, kde chce alespoň trochu vrátit úder současnému vládci Johannesi Thingnesi Böemu. Doma zůstává i Johannesův bratr Tarjei, hlavní švédské hvězdy domácího šampionátu Sebastian Samuelsson s Hannou Öbergovou nebo ruské závodnice Jekatěrina Jurlovová-Perchtová s Irynou Starychovou.

Vlastně i Moravec zůstal doma, aby zkusil restartovat svůj běh a zbytečně neriskoval, neboť při minulém zámořském výjezdu před třemi lety onemocněl a pak na to doplatil i na MS v Oslu.

I s čistou střelbou dojel Ondřej Moravec ve čtvrtečním sprintu v Ruhpoldingu na 31. místě. Jak si společně s kolegy povede ve štafetě?







„Já oba chápu. A co se Martina týče, víme, že není ve své kůži a tohle je dlouhý časový úsek udělat kvalitní přípravu. Možná bych se bál, že člověk pak dlouho nezávodí, ale on je zkušený, srovná se. Ví, kde ho tlačí pata a kde by mohl nabrat síly,“ vysvětlil Adam Václavík.

Kdo by navíc chtěl závodní režim, má ještě jednu alternativu – zúčastnit se případně od 18. února ME v Minsku. Je to blíž, v jiném pásmu, s řadou těžkých závodů. Na druhou stranu i díly SP v zámoří mají jednou za čtyři roky svůj význam. Jen ten timing…

„Já postoj IBU, že to chce rozšířit na jiné kontinenty, chápu. Tyhle podniky mi nevadí. Měli jsme ovšem teď v Ruhpoldingu sezení komise sportovců, kde jsme se bavili, co zlepšit. A shodli se, že by tohle zámořské a asijské turné bylo dobré udělat spíše na začátku sezony, aby to nezasahovalo do programu před MS. Pak se totiž přijede na šampionát a všichni polemizují, kdo má jakou výhodu. Je to zbytečné. Kdyby ty dva světáky byly v prosinci, tak se člověk pak vrátí do Evropy a už zůstane v tom režimu. Je to nápad do budoucna a i IBU se na to tvářila shovívavě,“ přiblížil Krčmář.

A argument rozvoje biatlonu v jiných zemích? Má něco do sebe, ale i zde je třeba víc práce. „Když jsme byli tři roky zpět v Presque Isle, tak Američan Lowell Bailey říkal, že je to sice hezké, ale že s tou situací jeden SP nic neudělá. Nedá se mluvit o tom, že když se tam dá jeden závod za čtyři roky, že se zvedne zájem o biatlon. Takhle to nefunguje. Co se ale mě týče, já to beru tak, že se člověk alespoň někam podívá a vypadne ze stereotypu stejných areálů,“ usmál se Krčmář.

I proto tedy odjel. Jako aktuálně nejvýše postavený Čech v žebříčku, který zítra vyrazí do akce ve vytrvalostním závodě. „I vzhledem k tomu, že jsem čtrnáctý v SP, nepřemýšlel jsem nad tím, že bych nejel. Možná kdybych se necítil, jako třeba Ondra (Moravec), který ví, že to není běžecky ono, mohl jsem nad tím uvažovat. Jsem navíc zastáncem toho, že je lepší závodit než si dát blok přípravy. V Anterselvě jsem se na lyžích cítil dobře, jezdil jsem lepší časy, takže si myslím, že není důvod, abych to narušoval,“ dodal Krčmář.