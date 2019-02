ONLINE: Krčmář bojuje ve stíhačce. Češky zářily, Vítková poprvé v desítce | iSport.cz

Třicetiletá Vítková, medailistka z olympijských her i mistrovství světa, se prosadila do elitní desítky poprvé v sezoně. Vybíhala jako devatenáctá a střílela čistě i rychle. O osm let mladší Davidová, která během této zimy vybojovala ve Světovém poháru už čtyři medaile, rovněž trefila všech 20 terčů a poskočila o dvacet příček.

„Když měla Verča v poslední době útlum běžecky, snažila se i v tréninku tím rychleji střílet a ona se jí teď ta rychlá střelba přelila i do závodů,“ řekl kouč Jiří Holubec České televizi. „Občas střílí trochu vabank, ale zatím jí to vychází a je to paráda,“ dodal k Vítkové, jež byla v sobotu třetí nejrychlejší střelkyní.

Po sobotním závodu přišla o žluté číslo Dorothea Wiererová. Novou vedoucí ženou seriálu je jiná Italka Lisa Vittozziová, jež doběhla šestá a svou krajanku přeskočila o sedm bodů. Wiererová netrefila osm terčů a uzavírala druhou desítku. Dvě příčky za ní skončila Eva Puskarčíková, která si závod prodloužila o dva trestné okruhy.

Od 22:05 SEČ je v americkém Soldier Hollow na programu stíhačka mužů, do níž nastoupí jen Michal Krčmář. Michal Šlesingr bude šetřit síly pro nedělní štafetu. Mistrovství světa v Östersundu začne 7. března.

SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA) - stíhací závod žen na 10 km:

1. Herrmannová 28:03,4 (2), 2. Hildebrandová (obě Něm.) -4,2 (1), 3. Mäkäräinenová (Fin.) -16,5 (3), 4. Röiselandová (Nor.) -27,0 (4), 5. Kuzminová (SR) -27,0 (4), 6. Vittozziová (It.) -55,6 (2), 7. Hojniszová -59,9 (3), 8. Žuková (obě Pol.) -1:16,0 (2), 9. Vítková (ČR) -1:19,5 (0), 10. Aymonierová (Fr.) -1:27,9 (3), ...12. Davidová -1:29,4 (0), 22. Puskarčíková (obě ČR) -2:27,9 (2).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů): 1. Vittozziová 713, 2. Wiererová (It.) 706, 3. Röiselandová 640, 4. Kuzminová 620, 5. Mäkäräinenová 545, 6. P. Fialková (SR) 526, ...20. Davidová 312, 40. Puskarčíková 138, 43. Vítková 123, 71. Charvátová 31, 86. Jislová (obě ČR) 10.