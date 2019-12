Smolný závod pro Davidovou. Pád, zlomená hůl, dvě chyby: Bylo na víc | iSport.cz

Co se tedy stalo při tom pádu?

„Těžko říct, spadla jsem tady pod tím tunelem. Zamotaly se mi nohy, lehla jsem si a zlomila jsem hůl, takže jsem pak do toho kopce šla s nulovou rychlostí a ještě bez holí.“

Jak dlouho jste bez ní pak jela.

„Jeden z amerických servismanů mi pak jednu svou podal, ale byla jiná, než mám já. Až nahoře mi pak Egil dal tu mojí. Tak to prostě je. V tom zdejším tunelu se snažíte jet co nejdéle, aby vám to i vyjelo trochu do kopce, ale já tam prostě spadla.“

Bylo to tam i třeba nějak zledovatělé?

„Jo, jsou tam vyježděné dvě stopy od servisáků. Seckvakly se mi tam nohy, a jak jsou tam ty dvě stopy, tak jsem to neustála. Jsem ráda, že jsem i nezlomila hák, protože jsem spadla dozadu.“

Zdravotně je vše v pohodě?

„Jo, i zbraň je dobrá. Jen ta hůl to odnesla.“

Promítl se pak ten incident i do střelby, kde jste následně dvě poslední rány netrefila?

„Jo, ale mě to hlavně sebralo i strašně moc sil vyjet nahoru do kopce. Myslím, že na té poslední položce byla pak ta čtvrtá rána těsná, ale pátá už šla daleko. Asi jsem tam už stála dlouho.“

Celkově tedy závod hodnotíte jak?

„Mrzí mě to. Jelo a střílelo se mi docela dobře. Dalo se zajet líp.“

Na druhou stranu vás v desítce naopak nahradila Lucie Charvátová, která skončila šestá.

„To je super, moc jim to přejeme a jsme rády, že se někdo drží vysoko. Tak to má být, alespoň se prostřídáme. Je to i naděje do štafety.“