Biatlon už za měsíc. Česká izolace, více střelby i MS 2024 v Novém Městě

Už za měsíc startuje nová biatlonová sezona. Jaká bude? • FOTO: Koláž iSport.cz Rychle běžet, přesně střílet. Teď aby ale ke svému receptu na úspěch připojili novou tezi: nechytit koronavirus! „Nikdo nechce riskovat, že jeho dřina přijde vniveč,“ nechal se slyšet trenér českých biatlonistů Ondřej Rybář čtyři týdny před startem SP. V přípravě využívali vlastní kuchaře a dodržovali přísná opatření. Přesto vědí, že až se sezona rozjede, do některých destinací vůbec nezavítají… Když v březnu končili sezonu, byli jedni z prvních, kteří okusili zpřísněná opatření kvůli koronaviru. Závodili v Novém Městě na Moravě bez fanoušků a závěrečný podnik v Oslu jim úplně zrušili. Jenže i teď, osm měsíců poté, se situace moc nezměnila. Do nové biatlonové vřavy zbývá osmadvacet dní a už teď je jasné, že bude jiná než dřív. Výrazně opatrnější.

Kalendář plný změn: bez Švédska i Francie Malebný Östersund? Přírodní Le Grand Bornand? Nebo divácká superkulisa v Ruhpoldingu? To vše tuto sezonu „zahučí“. Kvůli hrozbě koronaviru se IBU rozhodla omezit cestování závodníků a nastavila systém dvou dílů na jednom místě. Místo Švédska se tak SP otevře na konci listopadu dvěma podniky ve finském Kontiolahti, za Francii převezme závody rakouský Hochfilzen a v lednu bude hlavním dějištěm dvou dílů Oberhof. Doporučeno je přesouvat se autem. A jak na tom bude v březnu Nové Město na Moravě a co cesta na olympijskou „prubu“ do Pekingu? O tom se rozhodne do konce listopadu. Co se týče vstupů diváků na tribuny, vše půjde podle nařízení daných zemí.

Česká příprava: izolace i vlastní kuchař Až 4. listopadu vyrazí na poslední přípravu do norského Sjusjöenu, bude to poprvé po nějaké době, co se uvidí mužské i ženské A-týmy pohromadě. A naposledy, co budou v Česku, neboť ze skandinávské země by měly vyrazit přímo do Finska na start SP. Opatrnost, minimum sociálních kontaktů, a když to jde, vyhýbat se letištím – to je teď klíčové. „I v přípravě jsme hledali ubytování s vlastním kuchařem a malým počtem lidí. Třeba kluci byli v Pokljuce jen se slovinským týmem. Žádní jiní hosté tam nesměli a hotel zajistil, aby tam bylo co nejméně osob a personál se nestřídal. Jeden kuchař, jedna uklízečka,“ řekl na stránkách českého biatlonu trenér mužů Rybář. Ženy měly podobný režim v Anterselvě.

Čeští muži: střílí jak diví Mají co zlepšovat. Jejich nejlepším zástupcem byl v minulé sezoně až jednadvacátý Michal Krčmář a tento rok má být hlavním obdobím jejich generační obměny. Už vloni ukázal potenciál Jakub Štvrtecký, na svou velkou šanci čeká Vítězslav Hornig či Ondřej Šantora. A do pozice trenéra se vrátil Ondřej Rybář, s tím, že by mu v organizačních věcech měl ulehčit Michal Šlesingr. „Změny určitě jsou. Už na prvním soustředění v Letohradě jsme stříleli čtyřikrát denně, což jsem nikdy nezažil. Střelecká příprava se hodně proměnila. Rybis se snaží trochu změnit i naše myšlení,“ uvedl Ondřej Moravec. Pro něj, posledního výrazného strůjce boomu, to bude rozlučkový rok.

České ženy: zlepší se ještě Charvátová? Světové pole opustila Kaisa Mäkäräinenová, hrne se do něj naopak olympijská vítězka v běhu na lyžích Stina Nilssonová a pokračuje v něm i dvojnásobná vítězka SP Dorothea Wiererová. Jaký ale bude letošní zásah českých zástupkyň? Vedle Markéty Davidové (druhá na exhibici ve Wiesbadenu) bude pozornost cílena hlavně na senzační bronzovou medailistku z MS Lucii Charvátovou. Ta se přes léto stala inženýrkou na ekonomické fakultě v Liberci, rekonstruovala byt a vyhrála mistrovství republiky v letním biatlonu. Zaznamená ještě další progres?

Nové Město cílí na MS 2024 Měl to být moment, kdy by se Praha stala centrem světového biatlonu. Jenže plánovaný kongres IBU proběhne 14. listopadu přece jen online formou. Co je však už nyní jasné? To, že by v něm Nové Město na Moravě mělo být potvrzeno jako pořadatel MS v roce 2024 – ostatní potenciální soupeři jako švýcarské Lenzerheide a běloruský Minsk se totiž stáhli z kandidatury a budou útočit na hostitelství až k roku 2025. „Pro spoustu lidí jsme teď jakoby na řadě,“ měl jasno samotný šéf českého svazu Jiří Hamza. A co dalšího IBU nedávno rozhodla? Třeba odložený zákaz fluorových vosků či možné odebrání zlata a bronzu dopingovému hříšníkovi Jevgeniji Usťugovovi z OH 2010.